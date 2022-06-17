https://uz.sputniknews.ru/20220617/ozvucheny-pervye-utverjdennye-popravki-v-konstitutsiyu-25393210.html

Озвучены первые утвержденные поправки в Конституцию

Озвучены первые утвержденные поправки в Конституцию

Всего узбекистанцы подали более 34 тыс. предложений по поправкам в основной закон страны.

2022-06-17T12:54+0500

2022-06-17T12:54+0500

2022-06-17T12:54+0500

политика

конституция

поправки

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Конституционной комиссии, на котором депутаты обсудили предложения по поправкам в основной закон, полученные от граждан республики.Так, депутаты приняли решение внести изменения в статьи 54 и 55 Конституции. В частности, в законе более четко пропишут понятия "имущество" и "собственность".Кроме того, в 55 статью основного закона введут понятие "атмосфера". Это позволит лучше регулировать вопросы экологии, считает Саидов.К настоящему моменту комиссия получила 34 865 предложений по поправкам в Конституцию страны.Как отметили члены комиссии, ежедневно они получают по 5-6 тыс. предложений. Больше всего заявок подали фракции политических партий Законодательной палаты Олий Мажлиса. Всего таких предложений было 3 451, из них свыше 2,7 тыс. предложений от Либерально-демократической партии, 302 предложения от партии "Адолат", 2100 – от Экологической партии, а также 110 и 109 заявок от Народно-демократической партии и "Миллий тикланиш" соответственно.Через портал "Это моя Конституция" граждане Узбекистана подали более 15 тыс. заявок. Еще 6 тыс. – через Telegram-бот комиссии. Жители махаллей подали 2 189 предложений, члены Совета народных депутатов – еще 834 заявки.Напомним: в Узбекистане в конце мая решением обеих палат парламента страны была создана конституционная комиссия по разработке поправок в основной закон страны. Она принимает, систематизирует и анализирует поступающие предложения о конституционных поправках.Онлайн-проект "Это моя Конституция" в 2019 году разработал Сенат Олий Мажлиса по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На данном портале можно оставить предложения о внесении изменений в Основной закон государства. Опция доступна гражданам страны, достигшим 18 лет.Отправить предложение можно онлайн на 3 языках. Для этого потребуется зарегистрироваться на сайте портала. Обращение рассматривают модераторы, а после — комиссия. Если оно будет одобрено, то появится на веб-портале где будет открыто голосование за или против предложения.В декабре 2021 года Шавкат Мирзиёев заявил, что обновленная Конституция может быть принята в декабре 2022-го. В ней будут отражены вопросы защиты прав инвалидов и пожилых людей, недопущения детского труда, укрепление межнационального согласия в стране и экологическая повестка.Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также: Что узбекистанцы хотят изменить в Конституции

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конституция, поправки