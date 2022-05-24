https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-uzbekistane-ne-vozniknut-problemy-s-importom-zerna-iz-za-kvot-v-kazaxstane---kuchkarov-24774803.html
В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров
В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров
В правительстве Узбекистана пока не наблюдают сокращения импорта зерна и муки.
2022-05-24T19:59+0500
2022-05-24T19:59+0500
2022-05-24T19:59+0500
экономика
узбекистан
казахстан
импорт
зерно
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Власти Узбекистана не видят проблем с закупкой зерна в Казахстане из-за введенных в этой стране ограничений на экспорт пшеницы и муки. Об этом заявил во вторник вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передает РИА Новости.В середине апреля министерство сельского хозяйства Казахстана подписало приказ, по которому до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. По словам главы ведомства Ербола Карашукеева, квота на вывоз из страны пшеницы установлена в объеме 1 миллион тонн, муки - в объеме 300 тысяч тонн. Казахстан является основным поставщиком зерна и муки в Узбекистан.Вице-премьер сообщил, что в правительстве Узбекистана в настоящее время не наблюдают сокращения импорта зерна и муки, в том числе, частным бизнесом.В апреле кабмин Узбекистана принял постановление о закупке до 600 тысяч тонн зерна на внешнем рынке для госрезерва, в том числе в апреле-июле в Казахстане 100 тысяч тонн пшеницы (часть из этого объема - мука) "по приемлемым ценам". Договор на поставку планируется подписать между комитетом по управлению государственными резервами при кабмине Узбекистан (Узкомгосрезерв) и Продовольственной контрактной корпорацией Казахстана.По данным Узбекской товарно-сырьевой биржи, в январе-марте через 19 торговых площадок, организованных в зарубежных странах, импорт зерна в республику вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 276,7 тысячи тонн.Ранее министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в стране не ожидается дефицита зерна. По данным ведомства, в этом году урожай пшеницы ожидается на уровне 7,7 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн выше прошлогоднего. Кроме того, по итогам 2021 года основной импорт этой зерновой культуры пришелся из Казахстана – 2,77 миллиона тонн (94% общих импортных поставок).Читайте также:Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб"Ввозим оружие, вывозим пшеницу" — лицемерие Запада в украинском кризисе
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узбекистан, казахстан, импорт, зерно, мука, бизнес
В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров
Вице-премьер сообщил, что в правительстве Узбекистана в настоящее время не наблюдают сокращения импорта зерна и муки, в том числе, частным бизнесом.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Власти Узбекистана не видят проблем с закупкой зерна в Казахстане из-за введенных в этой стране ограничений на экспорт пшеницы и муки. Об этом заявил во вторник вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передает РИА Новости.
В середине апреля министерство сельского хозяйства Казахстана подписало приказ, по которому до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. По словам главы ведомства Ербола Карашукеева, квота на вывоз из страны пшеницы установлена в объеме 1 миллион тонн, муки - в объеме 300 тысяч тонн. Казахстан является основным поставщиком зерна и муки в Узбекистан.
"Они ввели квотирование, но это в разумных пределах, и нам это никак не вредит… Все договоренности остаются в силе… Может быть, чуть попозже мы закупим", - сказал Кучкаров, отвечая на вопрос о сохранении двусторонних договоренностей о поставках в условиях общего дефицита зерна на рынке.
Вице-премьер сообщил, что в правительстве Узбекистана в настоящее время не наблюдают сокращения импорта зерна и муки, в том числе, частным бизнесом.
В апреле кабмин Узбекистана принял постановление о закупке до 600 тысяч тонн зерна на внешнем рынке для госрезерва, в том числе в апреле-июле в Казахстане 100 тысяч тонн пшеницы (часть из этого объема - мука) "по приемлемым ценам". Договор на поставку планируется подписать между комитетом по управлению государственными резервами при кабмине Узбекистан (Узкомгосрезерв) и Продовольственной контрактной корпорацией Казахстана.
По данным Узбекской товарно-сырьевой биржи, в январе-марте через 19 торговых площадок, организованных в зарубежных странах, импорт зерна в республику вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 276,7 тысячи тонн.
Ранее министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в стране не ожидается дефицита зерна. По данным ведомства, в этом году урожай пшеницы ожидается на уровне 7,7 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн выше прошлогоднего. Кроме того, по итогам 2021 года основной импорт этой зерновой культуры пришелся из Казахстана – 2,77 миллиона тонн (94% общих импортных поставок).