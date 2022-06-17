https://uz.sputniknews.ru/20220617/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-17-iyunya-25393450.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 июня
В Запорожской области считают политику Киева в отношении Крыма геноцидом.
2022-06-17T13:46+0500
2022-06-17T13:46+0500
2022-06-17T14:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
франция
крым
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 17 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Несмотря на препятствия со стороны киевского режима, за прошедшие сутки 20,7 тысячи человек, в частности, 3,3 тысячи детей перевезли в Россию из зон боевых действий на Украине, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также сообщил, что российские военнослужащие в четверг в рамках пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской регионах привезли мирным гражданам 570,8 тонны помощи. Всего армия РФ провела 1 173 гуманитарные акции, в том числе девять в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях только за последние сутки, в ходе которых жители получили 750 тонн помощи.Сотни украинских семей остались без жилья в Великобритании после того, как приехали по визам, по которым они должны были получить кров. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на официальные данные. По заявлению британского издания, с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились порядка 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц из Украины. Сообщается, что проблемы с жильем возникают как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на обещания британского правительства об обратном. Издание отмечает, что многие местные власти "относятся к украинским семьям как к бездомным", оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости еще раз заявил, что тяжелая обстановка с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений возникла из-за ошибок западных государств. Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" считать, что это может быть "ответом" со стороны Кремля."Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", — заявил Песков.Такой же точки зрения придерживается посол России в США Анатолий Антонов. В англоязычной статье для издания National Interest он отметил, что ситуацию делают более трудной антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений."Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью. Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", — сказал он.Украинским военным уже не следует смотреть в сторону Крыма, сообщил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс. До этого украинский генерал-майор Дмитрий Марченко отметил, что Крымский мост будет первым в очереди для нанесения ударов, если Киев получит соответствующее оружие из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сказал, что новое западное оружие поможет Украине отвоевать Крым."Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины", — заявил РИА Новости Фикс.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает геноцидом политику киевского режима по отношению к населению российского Крыма."Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада", — сообщил РИА Новости Рогов.Он отметил, что после того как украинские власти остановили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции со стороны государств Запада.В связи с высокой инфляцией и ценами на бензин американцы сильно беспокоятся и массово обращаются за продовольственной помощью, отказываясь при этом от поездок на автомобилях, сообщает The Washington Times. Как пишет издание, рекордная стоимость бензина и постоянный рост цен на продукты питания и другие товары приносят ущерб гражданам с низким уровнем доходов, в итоге они "толпами" вынуждены обращаться в продовольственные банки. При этом некоторые люди в США оказались практически "заперты" дома, поскольку не могут позволить себе заправить автомобили и поехать куда-либо.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государства Запада имеют договоренность не поставлять Украине определенные виды вооружения, в том числе, штурмовые самолеты и танки, пишет "Укринформ"."Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией", — заявил он во время общения с украинскими журналистами, добавив, что Киев в курсе этих договоренностей.Читайте также:Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с РоссиейАмерика кричит, Путин и Си слушают друг друга
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Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 июня
13:46 17.06.2022 (обновлено: 14:00 17.06.2022)
Продолжается эвакуация мирных жителей из зон боевых действий на Украине. Президент Франции сообщил, что западные государства имеют договоренность не поставлять Украине штурмовые самолеты и танки. В Запорожской области считают политику Киева в отношении Крыма геноцидом.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 17 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ
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Несмотря на препятствия со стороны киевского режима, за прошедшие сутки 20,7 тысячи человек, в частности, 3,3 тысячи детей перевезли в Россию из зон боевых действий на Украине, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он также сообщил, что российские военнослужащие в четверг в рамках пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской регионах привезли мирным гражданам 570,8 тонны помощи. Всего армия РФ провела 1 173 гуманитарные акции, в том числе девять в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях только за последние сутки, в ходе которых жители получили 750 тонн помощи.
Сотни украинских семей остались без жилья в Великобритании после того, как приехали по визам, по которым они должны были получить кров. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на официальные данные.
По заявлению британского издания, с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились порядка 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц из Украины. Сообщается, что проблемы с жильем возникают как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на обещания британского правительства об обратном. Издание отмечает, что многие местные власти "относятся к украинским семьям как к бездомным", оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости еще раз заявил, что тяжелая обстановка с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений возникла из-за ошибок западных государств. Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" считать, что это может быть "ответом" со стороны Кремля.
"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", — заявил Песков.
Такой же точки зрения придерживается посол России в США Анатолий Антонов. В англоязычной статье для издания National Interest он отметил, что ситуацию делают более трудной антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений.
"Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью. Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", — сказал он.
Украинским военным уже не следует смотреть в сторону Крыма, сообщил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс. До этого украинский генерал-майор Дмитрий Марченко отметил, что Крымский мост будет первым в очереди для нанесения ударов, если Киев получит соответствующее оружие из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сказал, что новое западное оружие поможет Украине отвоевать Крым.
"Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины", — заявил РИА Новости Фикс.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает геноцидом политику киевского режима по отношению к населению российского Крыма.
"Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада", — сообщил РИА Новости Рогов.
Он отметил, что после того как украинские власти остановили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции со стороны государств Запада.
В связи с высокой инфляцией и ценами на бензин американцы сильно беспокоятся и массово обращаются за продовольственной помощью, отказываясь при этом от поездок на автомобилях, сообщает The Washington Times.
Как пишет издание, рекордная стоимость бензина и постоянный рост цен на продукты питания и другие товары приносят ущерб гражданам с низким уровнем доходов, в итоге они "толпами" вынуждены обращаться в продовольственные банки. При этом некоторые люди в США оказались практически "заперты" дома, поскольку не могут позволить себе заправить автомобили и поехать куда-либо.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государства Запада имеют договоренность не поставлять Украине определенные виды вооружения, в том числе, штурмовые самолеты и танки, пишет "Укринформ".
"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией", — заявил он во время общения с украинскими журналистами, добавив, что Киев в курсе этих договоренностей.