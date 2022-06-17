https://uz.sputniknews.ru/20220617/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-17-iyunya-25393450.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 июня

В Запорожской области считают политику Киева в отношении Крыма геноцидом.

2022-06-17T13:46+0500

2022-06-17T13:46+0500

2022-06-17T14:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

франция

крым

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 17 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Несмотря на препятствия со стороны киевского режима, за прошедшие сутки 20,7 тысячи человек, в частности, 3,3 тысячи детей перевезли в Россию из зон боевых действий на Украине, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также сообщил, что российские военнослужащие в четверг в рамках пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской регионах привезли мирным гражданам 570,8 тонны помощи. Всего армия РФ провела 1 173 гуманитарные акции, в том числе девять в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях только за последние сутки, в ходе которых жители получили 750 тонн помощи.Сотни украинских семей остались без жилья в Великобритании после того, как приехали по визам, по которым они должны были получить кров. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на официальные данные. По заявлению британского издания, с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились порядка 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц из Украины. Сообщается, что проблемы с жильем возникают как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на обещания британского правительства об обратном. Издание отмечает, что многие местные власти "относятся к украинским семьям как к бездомным", оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости еще раз заявил, что тяжелая обстановка с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений возникла из-за ошибок западных государств. Он подчеркнул, что "абсолютно неправильно" считать, что это может быть "ответом" со стороны Кремля."Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", — заявил Песков.Такой же точки зрения придерживается посол России в США Анатолий Антонов. В англоязычной статье для издания National Interest он отметил, что ситуацию делают более трудной антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений."Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью. Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", — сказал он.Украинским военным уже не следует смотреть в сторону Крыма, сообщил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс. До этого украинский генерал-майор Дмитрий Марченко отметил, что Крымский мост будет первым в очереди для нанесения ударов, если Киев получит соответствующее оружие из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сказал, что новое западное оружие поможет Украине отвоевать Крым."Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины", — заявил РИА Новости Фикс.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает геноцидом политику киевского режима по отношению к населению российского Крыма."Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада", — сообщил РИА Новости Рогов.Он отметил, что после того как украинские власти остановили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции со стороны государств Запада.В связи с высокой инфляцией и ценами на бензин американцы сильно беспокоятся и массово обращаются за продовольственной помощью, отказываясь при этом от поездок на автомобилях, сообщает The Washington Times. Как пишет издание, рекордная стоимость бензина и постоянный рост цен на продукты питания и другие товары приносят ущерб гражданам с низким уровнем доходов, в итоге они "толпами" вынуждены обращаться в продовольственные банки. При этом некоторые люди в США оказались практически "заперты" дома, поскольку не могут позволить себе заправить автомобили и поехать куда-либо.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государства Запада имеют договоренность не поставлять Украине определенные виды вооружения, в том числе, штурмовые самолеты и танки, пишет "Укринформ"."Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией", — заявил он во время общения с украинскими журналистами, добавив, что Киев в курсе этих договоренностей.Читайте также:Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с РоссиейАмерика кричит, Путин и Си слушают друг друга

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