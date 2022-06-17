https://uz.sputniknews.ru/20220617/welt-makron-sholts-i-dragi-ubejdali-zelenskogo-vesti-peregovory-s-rossiey-25390632.html

Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией

Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией

Находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

2022-06-17T11:02+0500

2022-06-17T11:02+0500

2022-06-17T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В ходе визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.В немецком издании отметили, что посещая Киев, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.Известно, что экономические ущерб, которые понесли эти европейские государства из-за последствий кризиса, становится сильнее, и его труднее компенсировать.Также в издании полагают, что европейские лидеры прибыли в Киев и со своими личными повестками. Так, по мнению газеты, Макрон, превратившийся в "прагматика" за последние несколько недель, которого больше беспокоило окончание кризиса, чем целостность Украины, с учетом его экономических последствий, хотел "прояснить свою позицию".Премьер-министр Италии Драги также стремился продемонстрировать своим визитом в Киев статус Рима как одного из главных действующих лиц ЕС.Читайте также:

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