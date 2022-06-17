https://uz.sputniknews.ru/20220617/welt-makron-sholts-i-dragi-ubejdali-zelenskogo-vesti-peregovory-s-rossiey-25390632.html
Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией
Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией
Находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
2022-06-17T11:02+0500
2022-06-17T11:02+0500
2022-06-17T11:02+0500
в мире
россия
переговоры
эммануэль макрон
киев
украина
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25390213_0:0:1829:1029_1920x0_80_0_0_a3c3aeb6f4306404740d069935874766.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В ходе визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.В немецком издании отметили, что посещая Киев, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.Известно, что экономические ущерб, которые понесли эти европейские государства из-за последствий кризиса, становится сильнее, и его труднее компенсировать.Также в издании полагают, что европейские лидеры прибыли в Киев и со своими личными повестками. Так, по мнению газеты, Макрон, превратившийся в "прагматика" за последние несколько недель, которого больше беспокоило окончание кризиса, чем целостность Украины, с учетом его экономических последствий, хотел "прояснить свою позицию".Премьер-министр Италии Драги также стремился продемонстрировать своим визитом в Киев статус Рима как одного из главных действующих лиц ЕС.Читайте также:
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25390213_101:0:1728:1220_1920x0_80_0_0_b7393fef7a2da1427e0fca359367b884.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, переговоры, эммануэль макрон, киев, украина, ес
Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского вести переговоры с Россией
Находясь в Киеве, Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В ходе визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.
В немецком издании отметили, что посещая Киев, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует газету РИА Новости
.
Известно, что экономические ущерб, которые понесли эти европейские государства из-за последствий кризиса, становится сильнее, и его труднее компенсировать.
"Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня", - подчеркивает Die Welt.
Также в издании полагают, что европейские лидеры прибыли в Киев и со своими личными повестками. Так, по мнению газеты, Макрон, превратившийся в "прагматика" за последние несколько недель, которого больше беспокоило окончание кризиса, чем целостность Украины, с учетом его экономических последствий, хотел "прояснить свою позицию".
Премьер-министр Италии Драги также стремился продемонстрировать своим визитом в Киев статус Рима как одного из главных действующих лиц ЕС.
"Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны", - резюмируют в издании.