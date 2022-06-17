https://uz.sputniknews.ru/20220617/pri-strelbe-v-tserkvi-v-ssha-pogib-odin-chelovek-25387625.html

При стрельбе в церкви в США погиб один человек

При стрельбе в церкви в США погиб один человек

Трагедия произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс в американском штате Алабама.

2022-06-17T08:47+0500

2022-06-17T08:47+0500

2022-06-17T08:47+0500

в мире

сша

стрельба

трагедия

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Один человек погиб и два ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WBRC.По данным полиции, стрельба произошла в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс.Подозреваемого задержали, однако мотивы его действий правоохранители пока не раскрывают.По данным СМИ, в церкви должно было пройти собрание прихожан для обеда вскладчину.Стрельба в Алабаме очередной случай массовых убийств людей в США в общественных местах.Ранее 18-летний парень убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Преступник сдался властям. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.Также во время стрельбы в начальной школе в городе Ювалде в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослыхСтрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Читайте также: Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах

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сша, стрельба, трагедия