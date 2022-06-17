https://uz.sputniknews.ru/20220617/rossiya-gotova-uvelichit-eksport-prodovolstviya-putin-25415266.html
Россия готова увеличить экспорт продовольствия: Путин
Россия готова увеличить экспорт продовольствия: Путин
Президент РФ объяснил причины глобальной инфляции и предстоящего голода
2022-06-17T18:55+0500
2022-06-17T18:55+0500
2022-06-17T18:55+0500
россия
владимир путин
форум
выступление
кризис
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Причиной глобальной инфляции стала непродуманная экономическая политика западных государств, которая может привести к голоду в наиболее уязвимых странах, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.Такая политика и вызванный ею экономический и продовольственный кризисы могут привести к голоду в наиболее уязвимых странах, считает российский лидер. Между тем, Россия готова внести свой вклад в балансировку продовольственного рынка."Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, экспорт нашего зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн. В приоритетном порядке будем направлять свои поставки, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих", - заверил российский лидер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также: "Экономический блицкриг" против России не удался – Путин
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владимир путин, форум, выступление, кризис
Россия готова увеличить экспорт продовольствия: Путин
Президент РФ объяснил причины глобальной инфляции и предстоящего голода
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Причиной глобальной инфляции стала непродуманная экономическая политика западных государств, которая может привести к голоду в наиболее уязвимых странах, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран "Большой семерки". При чем эти процессы лишь ускорились с началом пандемии еще в 2020 году, когда в глобальном масштабе сократились и спрос, и предложения на экономическом рынке. Сегодняшний рост цен, инфляция - это результат системных ошибочной экономической политике западных стран", - заявил Владимир Путин.
Такая политика и вызванный ею экономический и продовольственный кризисы могут привести к голоду в наиболее уязвимых странах, считает российский лидер. Между тем, Россия готова внести свой вклад в балансировку продовольственного рынка.
"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, экспорт нашего зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн. В приоритетном порядке будем направлять свои поставки, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих", - заверил российский лидер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.