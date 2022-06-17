https://uz.sputniknews.ru/20220617/rossiya-gotova-uvelichit-eksport-prodovolstviya-putin-25415266.html

Россия готова увеличить экспорт продовольствия: Путин

Россия готова увеличить экспорт продовольствия: Путин

Президент РФ объяснил причины глобальной инфляции и предстоящего голода

2022-06-17T18:55+0500

2022-06-17T18:55+0500

2022-06-17T18:55+0500

россия

владимир путин

форум

выступление

кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25415048_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_c3324b882773fd0ab84091381e671830.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Причиной глобальной инфляции стала непродуманная экономическая политика западных государств, которая может привести к голоду в наиболее уязвимых странах, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.Такая политика и вызванный ею экономический и продовольственный кризисы могут привести к голоду в наиболее уязвимых странах, считает российский лидер. Между тем, Россия готова внести свой вклад в балансировку продовольственного рынка."Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, экспорт нашего зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн. В приоритетном порядке будем направлять свои поставки, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих", - заверил российский лидер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также: "Экономический блицкриг" против России не удался – Путин

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, форум, выступление, кризис