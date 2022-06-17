https://uz.sputniknews.ru/20220617/simonyan-osudila-reshenie-ob-ekstraditsii-assanja-v-ssha-25412917.html

Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США

Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США

Маргарита Симоньян прокомментировала решение МВД Великобритании об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты.

2022-06-17T20:51+0500

2022-06-17T20:51+0500

2022-06-17T20:51+0500

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маргарита симоньян

экстрадиция

сша

мвд

великобритания

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. "Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти", так главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", RT и радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала решение Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.Ранее решение об экстрадиции журналиста приняла глава британского МВД Прити Пател. В США журналисту грозит 175 лет тюремного заключения.В МВД Соединенного Королевства сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.Напомним: Джулиан Ассанж получил известность после публикации материалов, разоблачающих незаконные действия армии США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист разместил на сайте WikiLeaks данные об убийстве американскими военнослужащими мирных граждан, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо.До апреля 2019 года он на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.Читайте также:

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маргарита симоньян, экстрадиция, сша, мвд, великобритания