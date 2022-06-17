https://uz.sputniknews.ru/20220617/simonyan-osudila-reshenie-ob-ekstraditsii-assanja-v-ssha-25412917.html
Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США
Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США
Маргарита Симоньян прокомментировала решение МВД Великобритании об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты.
2022-06-17T20:51+0500
2022-06-17T20:51+0500
2022-06-17T20:51+0500
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маргарита симоньян
экстрадиция
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мвд
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. "Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти", так главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", RT и радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала решение Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.Ранее решение об экстрадиции журналиста приняла глава британского МВД Прити Пател. В США журналисту грозит 175 лет тюремного заключения.В МВД Соединенного Королевства сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.Напомним: Джулиан Ассанж получил известность после публикации материалов, разоблачающих незаконные действия армии США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист разместил на сайте WikiLeaks данные об убийстве американскими военнослужащими мирных граждан, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо.До апреля 2019 года он на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
маргарита симоньян, экстрадиция, сша, мвд, великобритания
Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США
Маргарита Симоньян прокомментировала решение МВД Великобритании об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. "Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти", так главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", RT и радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала решение Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
"Британия экстрадирует Ассанжа в Штаты. Где его обязательно убьют. Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти", — написала
она в своём Telegram-канале.
Ранее решение об экстрадиции журналиста приняла глава британского МВД Прити Пател. В США журналисту грозит 175 лет тюремного заключения.
В МВД Соединенного Королевства сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.
"17 июня, после рассмотрений как магистратским, так и высоким судом было предписано экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. У Ассанжа остаётся обычное право на апелляцию в течение 14 дней", — говорится в заявлении.
Напомним: Джулиан Ассанж получил известность после публикации материалов, разоблачающих незаконные действия армии США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист разместил на сайте WikiLeaks данные об убийстве американскими военнослужащими мирных граждан, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо.
До апреля 2019 года он на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.