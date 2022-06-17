https://uz.sputniknews.ru/20220617/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25387992.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая сегодня погода будет в Узбекистане, читайте в нашем материале.
2022-06-17T09:04+0500
2022-06-17T09:04+0500
2022-06-17T09:04+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозу синоптиков, в целом на территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градуса.Однако в отдельных районах Ташкентской области и в регионах Ферганской долины во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, - уточняет ведомство.По предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза, выпадение града и усиление ветра. Температура 24-29°.Читайте также: Прогноз погоды на 100 лет поможет увеличить урожай в Узбекистане
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прогноз погоды, погода
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая сегодня погода будет в Узбекистане, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik.
В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает
пресс-служба Узгидромета.
По прогнозу синоптиков, в целом на территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градуса.
Однако в отдельных районах Ташкентской области и в регионах Ферганской долины во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, - уточняет ведомство.
По предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза, выпадение града и усиление ветра. Температура 24-29°.