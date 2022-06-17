https://uz.sputniknews.ru/20220617/tyajeloatlety-iz-uzbekistana-zavoevali-medali--25394283.html

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали медали

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали медали

Спортсмены покоряют чемпионат по тяжелой атлетике

2022-06-17T14:31+0500

2022-06-17T14:31+0500

2022-06-17T14:31+0500

спорт

узбекистан

медали

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекские спортсмены заработали еще четыре медали на юниорском первенстве планеты по тяжёлой атлетике в Мексике. Об этом сообщил Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана.Нигора Сувонова выиграла золотую медаль в весовой категории до 76 килограмм. Также она завоевала 3 серебряных медали во всех дисциплинах. Сувонова заняла второе место в общем зачете, пропустив вперед спортсменку из Египта.Аброрбек Маруфбеков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 96 килограмм. Он уступил спортсменам из Грузии, Туркменистана и Мексики, заняв четвертое место в общем рейтинге.Ранее Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала серебряную медаль на континентальном первенстве в Сеуле.Читайте также:Молодежная сборная Узбекистана сыграет со сборной Саудовской Аравии - фотоГимнастки из Узбекистана завоевали пять наград

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узбекистан, медали