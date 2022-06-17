https://uz.sputniknews.ru/20220617/uzbekistan-vyydet-na-rossiyskiy-rynok-s-unikalnymi-sokami-25401474.html

Узбекистан выйдет на российский рынок с уникальными соками

Узбекистан выйдет на российский рынок с уникальными соками

Поставки первой партии натуральных соков из тыквы и кукурузы в Россию наметили на конец года.

2022-06-17T15:34+0500

2022-06-17T15:34+0500

2022-06-17T15:34+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В 2021 году в Ташкентской области предприятие "Healing Herbs" наладило производство соков из тыквы и кукурузы. Начать делать соки планировали еще в 2019 году, но помешала пандемия.Как рассказал корреспонденту Sputnik директор предприятия Хожамберген Бекбергенов, в Узбекистане высокая урожайность как тыквы, так и кукурузы. Однако из них фактически ничего не производят, хотя о полезных и лечебных свойствах этих культур известно давно.Для производства соков предприятие использует китайскую технологию и только собственное сырье, выращенное в Узбекистане.А пока у производителя есть договоренности на поставку соков на внутренний рынок. По данным Минсельхоза, предприятие производит 80 тыс. бутылок готового натурального сока в сутки и 28,8 млн. - в год.Читайте также: Россия заинтересована в виноградном соке из Узбекистана

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