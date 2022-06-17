https://uz.sputniknews.ru/20220617/uzbekskie-studenty-smogut-uchitsya-v-magistrature-bolshogo-altaya-25409239.html

Узбекские студенты смогут учиться в магистратуре "Большого Алтая"

Узбекские студенты смогут учиться в магистратуре "Большого Алтая"

Крупнейший вуз сибирской части России открыл прием документов на магистерскую программу по пространственной аналитике и управлению природопользованием.

2022-06-17T18:47+0500

2022-06-17T18:47+0500

2022-06-17T18:47+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Крупнейший вуз сибирской части России открывает прием документов на магистерскую программу "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" 17 июня. На новый учебный год выделено 15 мест, в том числе 10 бюджетных. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ).Образовательная программа направлена на подготовку экспертов в сфере пространственной аналитики, управления природопользованием, охраны, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. Будущие магистры смогут заниматься на предприятиях и организационно-управленческой, и экспертно-аналитической работой.В обучении используются современные цифровые технологии, которые только появляются на рынке. Поэтому у студентов есть уникальная возможность не только посмотреть, например, как производится инвентаризация сельскохозяйственных земель при помощи новейших геодезических дронов, но и самостоятельно "полетать" и затем уже, используя современное программное обеспечение, провести качественный анализ фактического использования земель."Нам нужны специалисты, которые могут рассматривать развитие территории с нескольких ракурсов – природа, климат, ландшафты, экология, и немаловажное значение здесь уделяется экономике. Именно поэтому большой блок в программе отводится дисциплинам, которые реализует Международный институт экономики и информационных систем АлтГУ", – рассказала руководитель магистерской программы, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Ольга Латышева.Магистранты также имеют возможность участвовать в реальных проектах регионального уровня: "Проектирование территории туристско-рекреационных предприятий" и "Проект концепции пространственного планирования развития регионов стран Большого Алтая и Центральной Азии".Подать документы на магистерскую программу возможно несколькими способами: онлайн на сайте "Абитуриент АлтГУ", через почтовые сервисы, лично (или через представителя) в приемной комиссии вуза в Барнауле.Участвовать в конкурсе на бюджетное место граждане Узбекистана могут, подтвердив свой статус соотечественника. Также абитуриенты могут поступить в магистратуру и на платную основу.Магистерская программа "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" реализована в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.Также в рамках проекта "Большой Алтай" в 2022 году будет открыт набор еще на пять магистерских программ: "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая", "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии", "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг", "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии" и "Тюркология".Читайте также: Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах

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