Узбекские студенты смогут учиться в магистратуре "Большого Алтая"
© Фотохост ШОС/
Крупнейший вуз сибирской части России открыл прием документов на магистерскую программу по пространственной аналитике и управлению природопользованием.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Крупнейший вуз сибирской части России открывает прием документов на магистерскую программу "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" 17 июня. На новый учебный год выделено 15 мест, в том числе 10 бюджетных. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ).
"Проблема рационального землепользования является основой в агропромышленном производстве Узбекистана. Известно, что агроэкосистемы подвержены многим негативным факторам воздействия – засухе, засолению, водной и ветровой эрозии и так далее. В связи с этим необходимо постоянно проводить мониторинг состояния земельных ресурсов", – прокомментировал старший преподаватель Самаркандского университета Расулжон Мамажанов.
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУМагистратура в АлтГУ
Магистратура в АлтГУ
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
Образовательная программа направлена на подготовку экспертов в сфере пространственной аналитики, управления природопользованием, охраны, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. Будущие магистры смогут заниматься на предприятиях и организационно-управленческой, и экспертно-аналитической работой.
"Магистратура объединяет несколько научных областей: геоинформационный анализ, информационные технологии, картография и бонитет. Специалисты данного профиля могут успешно работать в научных, образовательных и производственных организациях республики", –добавил Мамажанов.
В обучении используются современные цифровые технологии, которые только появляются на рынке. Поэтому у студентов есть уникальная возможность не только посмотреть, например, как производится инвентаризация сельскохозяйственных земель при помощи новейших геодезических дронов, но и самостоятельно "полетать" и затем уже, используя современное программное обеспечение, провести качественный анализ фактического использования земель.
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУМагистратура в АлтГУ
Магистратура в АлтГУ
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
"Нам нужны специалисты, которые могут рассматривать развитие территории с нескольких ракурсов – природа, климат, ландшафты, экология, и немаловажное значение здесь уделяется экономике. Именно поэтому большой блок в программе отводится дисциплинам, которые реализует Международный институт экономики и информационных систем АлтГУ", – рассказала руководитель магистерской программы, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Ольга Латышева.
Магистранты также имеют возможность участвовать в реальных проектах регионального уровня: "Проектирование территории туристско-рекреационных предприятий" и "Проект концепции пространственного планирования развития регионов стран Большого Алтая и Центральной Азии".
"Образовательная программа реализуется совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева, поэтому студенты при завершении обучения могут получить два диплома", – добавила Латышева.
Подать документы на магистерскую программу возможно несколькими способами: онлайн на сайте "Абитуриент АлтГУ", через почтовые сервисы, лично (или через представителя) в приемной комиссии вуза в Барнауле.
Участвовать в конкурсе на бюджетное место граждане Узбекистана могут, подтвердив свой статус соотечественника. Также абитуриенты могут поступить в магистратуру и на платную основу.
Магистерская программа "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" реализована в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Также в рамках проекта "Большой Алтай" в 2022 году будет открыт набор еще на пять магистерских программ: "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая", "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии", "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг", "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии" и "Тюркология".
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