Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220617/uzbekskie-studenty-smogut-uchitsya-v-magistrature-bolshogo-altaya-25409239.html
Узбекские студенты смогут учиться в магистратуре "Большого Алтая"
Узбекские студенты смогут учиться в магистратуре "Большого Алтая"
Крупнейший вуз сибирской части России открыл прием документов на магистерскую программу по пространственной аналитике и управлению природопользованием.
2022-06-17T18:47+0500
2022-06-17T18:47+0500
общество
узбекистан
россия
алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25408924_0:199:3067:1924_1920x0_80_0_0_0f139199291098ee236735f6dd630142.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Крупнейший вуз сибирской части России открывает прием документов на магистерскую программу "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" 17 июня. На новый учебный год выделено 15 мест, в том числе 10 бюджетных. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ).Образовательная программа направлена на подготовку экспертов в сфере пространственной аналитики, управления природопользованием, охраны, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. Будущие магистры смогут заниматься на предприятиях и организационно-управленческой, и экспертно-аналитической работой.В обучении используются современные цифровые технологии, которые только появляются на рынке. Поэтому у студентов есть уникальная возможность не только посмотреть, например, как производится инвентаризация сельскохозяйственных земель при помощи новейших геодезических дронов, но и самостоятельно "полетать" и затем уже, используя современное программное обеспечение, провести качественный анализ фактического использования земель."Нам нужны специалисты, которые могут рассматривать развитие территории с нескольких ракурсов – природа, климат, ландшафты, экология, и немаловажное значение здесь уделяется экономике. Именно поэтому большой блок в программе отводится дисциплинам, которые реализует Международный институт экономики и информационных систем АлтГУ", – рассказала руководитель магистерской программы, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Ольга Латышева.Магистранты также имеют возможность участвовать в реальных проектах регионального уровня: "Проектирование территории туристско-рекреационных предприятий" и "Проект концепции пространственного планирования развития регионов стран Большого Алтая и Центральной Азии".Подать документы на магистерскую программу возможно несколькими способами: онлайн на сайте "Абитуриент АлтГУ", через почтовые сервисы, лично (или через представителя) в приемной комиссии вуза в Барнауле.Участвовать в конкурсе на бюджетное место граждане Узбекистана могут, подтвердив свой статус соотечественника. Также абитуриенты могут поступить в магистратуру и на платную основу.Магистерская программа "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" реализована в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.Также в рамках проекта "Большой Алтай" в 2022 году будет открыт набор еще на пять магистерских программ: "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая", "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии", "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг", "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии" и "Тюркология".Читайте также: Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
узбекистан
россия
алтай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25408924_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_f20e9dedce4dbf1e5a66bc0d8b43a5fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, россия, алтай

Узбекские студенты смогут учиться в магистратуре "Большого Алтая"

18:47 17.06.2022
© Фотохост ШОС / Перейти в фотобанкVIII Неделя образования государств-членов ШОС. День второй
VIII Неделя образования государств-членов ШОС. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
© Фотохост ШОС
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Крупнейший вуз сибирской части России открыл прием документов на магистерскую программу по пространственной аналитике и управлению природопользованием.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Крупнейший вуз сибирской части России открывает прием документов на магистерскую программу "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" 17 июня. На новый учебный год выделено 15 мест, в том числе 10 бюджетных. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ).
"Проблема рационального землепользования является основой в агропромышленном производстве Узбекистана. Известно, что агроэкосистемы подвержены многим негативным факторам воздействия – засухе, засолению, водной и ветровой эрозии и так далее. В связи с этим необходимо постоянно проводить мониторинг состояния земельных ресурсов", – прокомментировал старший преподаватель Самаркандского университета Расулжон Мамажанов.
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУМагистратура в АлтГУ
Магистратура в АлтГУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
Магистратура в АлтГУ
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
Образовательная программа направлена на подготовку экспертов в сфере пространственной аналитики, управления природопользованием, охраны, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. Будущие магистры смогут заниматься на предприятиях и организационно-управленческой, и экспертно-аналитической работой.
"Магистратура объединяет несколько научных областей: геоинформационный анализ, информационные технологии, картография и бонитет. Специалисты данного профиля могут успешно работать в научных, образовательных и производственных организациях республики", –добавил Мамажанов.
В обучении используются современные цифровые технологии, которые только появляются на рынке. Поэтому у студентов есть уникальная возможность не только посмотреть, например, как производится инвентаризация сельскохозяйственных земель при помощи новейших геодезических дронов, но и самостоятельно "полетать" и затем уже, используя современное программное обеспечение, провести качественный анализ фактического использования земель.
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУМагистратура в АлтГУ
Магистратура в АлтГУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
Магистратура в АлтГУ
© НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ
"Нам нужны специалисты, которые могут рассматривать развитие территории с нескольких ракурсов – природа, климат, ландшафты, экология, и немаловажное значение здесь уделяется экономике. Именно поэтому большой блок в программе отводится дисциплинам, которые реализует Международный институт экономики и информационных систем АлтГУ", – рассказала руководитель магистерской программы, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Ольга Латышева.
Магистранты также имеют возможность участвовать в реальных проектах регионального уровня: "Проектирование территории туристско-рекреационных предприятий" и "Проект концепции пространственного планирования развития регионов стран Большого Алтая и Центральной Азии".
"Образовательная программа реализуется совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева, поэтому студенты при завершении обучения могут получить два диплома", – добавила Латышева.
Подать документы на магистерскую программу возможно несколькими способами: онлайн на сайте "Абитуриент АлтГУ", через почтовые сервисы, лично (или через представителя) в приемной комиссии вуза в Барнауле.
Участвовать в конкурсе на бюджетное место граждане Узбекистана могут, подтвердив свой статус соотечественника. Также абитуриенты могут поступить в магистратуру и на платную основу.
Магистерская программа "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии" реализована в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Также в рамках проекта "Большой Алтай" в 2022 году будет открыт набор еще на пять магистерских программ: "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая", "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии", "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг", "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии" и "Тюркология".
Читайте также: Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0