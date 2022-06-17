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В Навои открылся полигон Нацгвардии - фото
В Навои открылся полигон Нацгвардии - фото
Здесь военнослужащие будут проходить занятия по боевой, тактической и специальной подготовке. 17.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-17T18:05+0500
2022-06-17T18:05+0500
общество
национальная гвардия узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области открылся современный учебный военный полигон Национальной гвардии.Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, здесь будут проходить занятия по боевой, тактической и специальной подготовке. На полигоне действует контрольно-пропускной пункт, полевой пункт управления, штаб, общежитие, кухня, учебные классы, медицинский пункт. Есть здесь также оружейные для хранения оружия и боеприпасов, полигоны для специальных учебных занятий, модели железнодорожных вагонов и автобусов.До строительства полигона военнослужащим гарнизона в Навоийской области приходилось проходить обучение на полигоне в Каттакурганском районе Самаркандской области. Теперь у них есть свой полигон, подчеркнули в пресс-службе.В первый день работы полигона здесь прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди молодежи и учащихся школ, закрепленных за Национальной гвардией. Прошла на полигоне и выставка военной техники и оружия.Читайте также: В парке Победы открыли выставку служебных собак — фото
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национальная гвардия узбекистана

В Навои открылся полигон Нацгвардии - фото

18:05 17.06.2022
© Пресс-служба Национальной гвардии УзбекистанаВ Навои открылся полигон Нацгвардии
В Навои открылся полигон Нацгвардии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
© Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
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Здесь военнослужащие будут проходить занятия по боевой, тактической и специальной подготовке.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области открылся современный учебный военный полигон Национальной гвардии.
© Пресс-служба Национальной гвардии УзбекистанаВ Навои открылся полигон Нацгвардии
В Навои открылся полигон Нацгвардии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
В Навои открылся полигон Нацгвардии
© Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, здесь будут проходить занятия по боевой, тактической и специальной подготовке. На полигоне действует контрольно-пропускной пункт, полевой пункт управления, штаб, общежитие, кухня, учебные классы, медицинский пункт.
© Пресс-служба Национальной гвардии УзбекистанаВ Навои открылся полигон Нацгвардии
В Навои открылся полигон Нацгвардии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
В Навои открылся полигон Нацгвардии
© Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Есть здесь также оружейные для хранения оружия и боеприпасов, полигоны для специальных учебных занятий, модели железнодорожных вагонов и автобусов.
© Пресс-служба Национальной гвардии УзбекистанаВ Навои открылся полигон Нацгвардии
В Навои открылся полигон Нацгвардии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
В Навои открылся полигон Нацгвардии
© Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
До строительства полигона военнослужащим гарнизона в Навоийской области приходилось проходить обучение на полигоне в Каттакурганском районе Самаркандской области. Теперь у них есть свой полигон, подчеркнули в пресс-службе.
© Пресс-служба Национальной гвардии УзбекистанаВ Навои открылся полигон Нацгвардии
В Навои открылся полигон Нацгвардии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
В Навои открылся полигон Нацгвардии
© Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
В первый день работы полигона здесь прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди молодежи и учащихся школ, закрепленных за Национальной гвардией. Прошла на полигоне и выставка военной техники и оружия.
Читайте также: В парке Победы открыли выставку служебных собак — фото
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