https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-navoi-otkrylsya-poligon-natsgvardii---foto-25406958.html

В Навои открылся полигон Нацгвардии - фото

В Навои открылся полигон Нацгвардии - фото

Здесь военнослужащие будут проходить занятия по боевой, тактической и специальной подготовке. 17.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-17T18:05+0500

2022-06-17T18:05+0500

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общество

национальная гвардия узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области открылся современный учебный военный полигон Национальной гвардии.Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, здесь будут проходить занятия по боевой, тактической и специальной подготовке. На полигоне действует контрольно-пропускной пункт, полевой пункт управления, штаб, общежитие, кухня, учебные классы, медицинский пункт. Есть здесь также оружейные для хранения оружия и боеприпасов, полигоны для специальных учебных занятий, модели железнодорожных вагонов и автобусов.До строительства полигона военнослужащим гарнизона в Навоийской области приходилось проходить обучение на полигоне в Каттакурганском районе Самаркандской области. Теперь у них есть свой полигон, подчеркнули в пресс-службе.В первый день работы полигона здесь прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди молодежи и учащихся школ, закрепленных за Национальной гвардией. Прошла на полигоне и выставка военной техники и оружия.Читайте также: В парке Победы открыли выставку служебных собак — фото

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национальная гвардия узбекистана