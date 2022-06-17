https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-stolitse-ojidayutsya-silnyy-veter-i-dojd-25410206.html
В столице ожидаются сильный ветер и дождь
В столице ожидаются сильный ветер и дождь
В столице Узбекистана резко ухудшится погода.
2022-06-17T17:22+0500
2022-06-17T17:22+0500
2022-06-17T17:22+0500
общество
погода
дождь
ветер
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в столичном хокимияте.В ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями."При возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром, осадками и пр., вы можете обратиться в соответствующие службы хокимията Ташкента по номерам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055", - говорится в сообщении.Также можно направить заявление через портал и приложение Xalq Nazorati, добавили в хокимияте.Читайте также:В Андижанской области загорелась столовая — видео
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погода, дождь, ветер, ташкент
В столице ожидаются сильный ветер и дождь
В столице Узбекистана резко ухудшится погода.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
В Ташкенте ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в столичном хокимияте
.
В ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями.
"При возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром, осадками и пр., вы можете обратиться в соответствующие службы хокимията Ташкента по номерам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055", - говорится в сообщении.
Также можно направить заявление через портал и приложение Xalq Nazorati, добавили в хокимияте.