В Узбекистане меняют систему оказания скорой медицинской помощи
Какие новшества внедряют в систему оказания скорой медицинской помощи, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Узбекистане создадут Республиканский центр скорой медицинской помощи (Центр) и 14 его региональных филиалов, а также внедрят единую вертикальную систему управления скорой медицинской помощью.
Об этом сообщает УзА со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева.
Глава государства всем соответствующим ведомствам поручил:
в месячный срок утвердить уставы и структуры Центра и его региональных филиалов;
разработать и до 1 сентября 2022 года утвердить обновленные штатные нормативы Центра и его региональных филиалов, Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов, центральных районных (городских) больниц и автохозяйств системы Министерства здравоохранения;
перечислить Фонду развития скорой медицинской помощи не менее 85 млрд. сумов для организации и цифровизации службы скорой медицинской помощи;
направить $5 млн. на мероприятия по цифровизации скорой и экстренной медицинской помощи в рамках проекта Всемирного банка по развитию экстренных служб;
до 1 сентября 2023 года завершить внедрение электронной автоматизированной системы управления скорой медицинской помощи в других регионах республики на основе опыта Ташкента;
упразднить диспетчерские службы районов и городов Андижанской, Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей – до 1 декабря 2022 года. Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областей – до 1 сентября 2023 года и организовать в региональных филиалах Центра деятельность единых сall-центров на основе опыта города Ташкента.
В call-центрах наряду с операторами, принимающими вызовы, будет работать служба специальных медицинских консультаций, состоящей из врачей.
Помимо этого, в них внедрят систему направления по вызову медицинских бригад посредством распределения в зависимости от состояния пациента, вида и степени тяжести болезни. А также практику направления медицинских бригад независимо от границы района (города) либо области в зависимости от близости расстояния до больного.
На весь автотранспорт скорой помощи установят средства радиосвязи и GPS-трекеры, а врачей обеспечат планшетами.
Министерство здравоохранения в рамках имеющихся койко-мест и штатных единиц до конца 2022 года создаст:
круглосуточные экстренные приемные отделения по распределению (триаж) больных в зависимости от степени тяжести заболевания в центральных районных (городских) больницах с передачей койко-мест в отделениях экстренной медицинской помощи в состав педиатрических, терапевтических и хирургических отделений;
экстренные приемные отделения в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и его региональных филиалах, во всех межрайонных центрах сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний;
межрайонные центры сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний без статуса юридического лица в Городской клинической больнице № 1 Шайхантахурского района, Городской клинической больнице № 4 Яшнабадского района, Городской клинической больнице № 7 Юнусабадского района и Городской больнице скорой медицинской помощи в Учтепинском районе Ташкента.
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