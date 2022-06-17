https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-uzbekistane-menyayut-sistemu-okazaniya-skoroy-meditsinskoy-pomoschi-25387335.html

В Узбекистане меняют систему оказания скорой медицинской помощи

В Узбекистане меняют систему оказания скорой медицинской помощи

Какие новшества внедряют в систему оказания скорой медицинской помощи, читайте в нашем материале.

2022-06-17T08:17+0500

2022-06-17T08:17+0500

2022-06-17T08:17+0500

общество

узбекистан

скорая помощь

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Узбекистане создадут Республиканский центр скорой медицинской помощи (Центр) и 14 его региональных филиалов, а также внедрят единую вертикальную систему управления скорой медицинской помощью.Об этом сообщает УзА со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева.Глава государства всем соответствующим ведомствам поручил:В call-центрах наряду с операторами, принимающими вызовы, будет работать служба специальных медицинских консультаций, состоящей из врачей.Помимо этого, в них внедрят систему направления по вызову медицинских бригад посредством распределения в зависимости от состояния пациента, вида и степени тяжести болезни. А также практику направления медицинских бригад независимо от границы района (города) либо области в зависимости от близости расстояния до больного.На весь автотранспорт скорой помощи установят средства радиосвязи и GPS-трекеры, а врачей обеспечат планшетами.Министерство здравоохранения в рамках имеющихся койко-мест и штатных единиц до конца 2022 года создаст: Читайте также: Как изменится сертификация в Узбекистане

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узбекистан, скорая помощь