https://uz.sputniknews.ru/20220614/prezident-shavkat-mirziyoev-rassmotrel-sostoyanie-del-v-sfere-standartizatsii-25271528.html

Как изменится сертификация в Узбекистане

Как изменится сертификация в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев провел совещание по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации.

2022-06-14T08:07+0500

2022-06-14T08:07+0500

2022-06-14T10:20+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

совещание

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Узбекистане внедрят дополнительные меры по повышению эффективности в области стандартизации, сертификации и метрологии, а также современные методы в процесс оценки соответствия продукции.Об этом стало известно в ходе совещания по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации под руководством президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось на мероприятии, многие предприниматели узнают о несоответствии их продукции установленным требованиям после того, как их товары уже прибыли в Европу. Такое происходит, потому что в стране, к примеру, нет ни одной лаборатории, способной проводить 27 видов анализов для экспорта сухофруктов.В связи с этим перед соответствующими ведомствами президент поставил задачи:Также Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обучения дополнительно 3 тыс. специалистов предприятий и организаций для работы в данной сфере.Узбекистан активно расширяет связи с зарубежными партнерами. По итогам 2021 года главным экономическим партнёром стала Россия. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных $7,5 млрд. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%. Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2 000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также: Зеленая энергетика в быту и на производстве: совещание президента

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, совещание