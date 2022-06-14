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Как изменится сертификация в Узбекистане
Как изменится сертификация в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев провел совещание по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации.
2022-06-14T08:07+0500
2022-06-14T10:20+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
совещание
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Узбекистане внедрят дополнительные меры по повышению эффективности в области стандартизации, сертификации и метрологии, а также современные методы в процесс оценки соответствия продукции.Об этом стало известно в ходе совещания по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации под руководством президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось на мероприятии, многие предприниматели узнают о несоответствии их продукции установленным требованиям после того, как их товары уже прибыли в Европу. Такое происходит, потому что в стране, к примеру, нет ни одной лаборатории, способной проводить 27 видов анализов для экспорта сухофруктов.В связи с этим перед соответствующими ведомствами президент поставил задачи:Также Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обучения дополнительно 3 тыс. специалистов предприятий и организаций для работы в данной сфере.Узбекистан активно расширяет связи с зарубежными партнерами. По итогам 2021 года главным экономическим партнёром стала Россия. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных $7,5 млрд. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%. Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2 000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также: Зеленая энергетика в быту и на производстве: совещание президента
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, совещание

Как изменится сертификация в Узбекистане

08:07 14.06.2022 (обновлено: 10:20 14.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев провел совещание по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Узбекистане внедрят дополнительные меры по повышению эффективности в области стандартизации, сертификации и метрологии, а также современные методы в процесс оценки соответствия продукции.
Об этом стало известно в ходе совещания по повышению эффективности в сфере стандартизации и сертификации под руководством президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось на мероприятии, многие предприниматели узнают о несоответствии их продукции установленным требованиям после того, как их товары уже прибыли в Европу. Такое происходит, потому что в стране, к примеру, нет ни одной лаборатории, способной проводить 27 видов анализов для экспорта сухофруктов.
В связи с этим перед соответствующими ведомствами президент поставил задачи:
тщательно изучить каждый вид продукции и внедрить необходимые стандарты;
для увеличения экспорта обновить и создать лаборатории на испытание продукции в соответствии с европейскими требованиями в текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, машиностроительной и химической промышленности;
изучить возможность увеличения количества предприятий, соответствующих международным стандартам в три раза - до 1,2 тыс;
привести 200 тыс. гектаров плодоовощных площадей в соответствие с международными стандартами;
организовать выдачу всех видов сертификатов и разрешений на экспорт, импорт и транзит через информационную систему "Единое окно";
до конца года принять участие в 27 международных выставках и обеспечить выход предпринимателей на европейский рынок;
провести международную аккредитацию 14 лабораторий в Каракалпакстане и областных центрах;
оснастить современным оборудованием 13 областных агрохимических лабораторий.
Также Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обучения дополнительно 3 тыс. специалистов предприятий и организаций для работы в данной сфере.
Узбекистан активно расширяет связи с зарубежными партнерами. По итогам 2021 года главным экономическим партнёром стала Россия.
В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных $7,5 млрд. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.
Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2 000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.
Читайте также: Зеленая энергетика в быту и на производстве: совещание президента
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