https://uz.sputniknews.ru/20220617/vozmojna-li-epidvspyshka-ospy-obezyan-v-gruzii-25384562.html

Возможна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии?

Возможна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии?

На вопрос ответил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации Грузии Иване Чхаидзе.

2022-06-17T08:01+0500

2022-06-17T08:01+0500

2022-06-17T08:01+0500

в мире

грузия

эпидемия

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Первый обнаруженный случай заражения оспой обезьян не означает, что в Грузии начнется серьезная эпидвспышка. Об этом сообщает Sputnik Грузия, цитируя руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе.Напомним, о первом случае оспы обезьян в стране стало известно в среду, 15 июня. По данным Sputnik Грузия, ранее заболевший посещал Европу – болезнь диагностировали после его возвращения. Грузинские специалисты также наблюдали всех людей, контактировавших с зараженным, но ни у кого клинические признаки не выявили.Более того, пациент перенес оспу обезьян в легкой форме. Его уже выписали из клиники.Между коронавирусом и оспой обезьян существует большая разница, заявил Иване Чхаидзе.Грузия не входит в число стран, откуда многие уезжают в Центральную или Западную Африку, поэтому выявление одного случая не говорит о том, что нужно ждать новых фактов заражения, сказал Чхаидзе.Кроме этого, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рассматривает оспу обезьян как заболевание, несущее потенциальную опасность в плане вспышки новой пандемии, напомнил специалист.Читайте также: В Грузии подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян

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грузия, эпидемия