Возможна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии?
© Sputnik / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкНаучный центр "Вектор" создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Sputnik / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"/
На вопрос ответил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации Грузии Иване Чхаидзе.
Первый обнаруженный случай заражения оспой обезьян не означает, что в Грузии начнется серьезная эпидвспышка. Об этом сообщает Sputnik Грузия, цитируя руководителя Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе.
"Она (оспа обезьян – Sputnik) не распространяется легко, не передается воздушно-капельным путем. Для этого нужен длительный и тесный контакт", - заявил Чхаидзе.
Напомним, о первом случае оспы обезьян в стране стало известно в среду, 15 июня. По данным Sputnik Грузия, ранее заболевший посещал Европу – болезнь диагностировали после его возвращения. Грузинские специалисты также наблюдали всех людей, контактировавших с зараженным, но ни у кого клинические признаки не выявили.
Более того, пациент перенес оспу обезьян в легкой форме. Его уже выписали из клиники.
Между коронавирусом и оспой обезьян существует большая разница, заявил Иване Чхаидзе.
"Что касается симптомов заболевания – это температура, общая слабость и, что важно знать, перед тем, как появится сыпь, увеличиваются лимфатические узлы. Именно это является основным отличием между ветрянкой, которая довольно широко распространена среди детей, и оспой обезьян", - объяснил он.
Грузия не входит в число стран, откуда многие уезжают в Центральную или Западную Африку, поэтому выявление одного случая не говорит о том, что нужно ждать новых фактов заражения, сказал Чхаидзе.
Кроме этого, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рассматривает оспу обезьян как заболевание, несущее потенциальную опасность в плане вспышки новой пандемии, напомнил специалист.
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