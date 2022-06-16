https://uz.sputniknews.ru/20220616/v-gruzii-podtverjden-pervyy-sluchay-zabolevaniya-ospoy-obezyan--25346616.html

В Грузии подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян

В Грузии подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян

Новых случаев среди контактирующих с заболевшим не выявлено.

2022-06-16T08:07+0500

2022-06-16T08:07+0500

2022-06-16T08:07+0500

в мире

грузия

заболевания

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.Известно, что заболевание у пациента было выявлено после его возвращения из Европы. Специалисты проверили людей, контактирующих с зараженным, но новых случаев заболевания обнаружено не было.Напомним: вспышка этой инфекции началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. Болезнь уже обнаружена в 39 странах, подтверждено 1600 случаев.В Узбекистане заболевания не обнаружены. Об этом ранее заявлял заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков.Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.Читайте также:ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьянПервый случай заражения оспой обезьян выявили в Венесуэле

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грузия, заболевания