https://uz.sputniknews.ru/20220618/ibroxim-abduraxmonov-vystupil-na-pmef-2022-25423807.html
Иброхим Абдурахмонов выступил на ПМЭФ-2022
Иброхим Абдурахмонов выступил на ПМЭФ-2022
О чем говорил министр инновационного развития Узбекистана в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме - читайте в нашем материале.
2022-06-18T11:23+0500
2022-06-18T11:23+0500
2022-06-18T11:23+0500
экономика
иброхим абдурахманов
экономический форум в санкт-петербурге
министр
министерство инновационного развития узбекистана
узбекистан
выступление
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В пятницу министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов выступил на сессии Петербургского международного экономического форума под названием "Большие вызовы десятилетия науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана в своем Telegram-канале.В ходе выступления глава Мининноваций отметил, что глобальная конкуренция требует поиска ответов одновременно по всему спектру вопросов, которые могут представлять взаимный интерес.Также Абдурахмонов подчеркнул, что в современное время в мире именно человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи и высокие технологии составляют фундаментальную основу ускоренного и устойчивого развития любой страны.Напомним: юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также:Власти Узбекистана надеются продолжить работу с РосреестромРоссийские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана
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иброхим абдурахманов, экономический форум в санкт-петербурге, министр, министерство инновационного развития узбекистана, узбекистан, выступление
Иброхим Абдурахмонов выступил на ПМЭФ-2022
О чем говорил министр инновационного развития Узбекистана в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
В пятницу министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов выступил на сессии Петербургского международного экономического форума под названием "Большие вызовы десятилетия науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана в своем Telegram-канале
.
В ходе выступления глава Мининноваций отметил, что глобальная конкуренция требует поиска ответов одновременно по всему спектру вопросов, которые могут представлять взаимный интерес.
"Мы видим, что в эпоху глобализации мировой экономики и пост пандемии многие страны выбрали путь построения "экономики знаний" и "цифровой экономики", — рассказывает министр.
Также Абдурахмонов подчеркнул, что в современное время в мире именно человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи и высокие технологии составляют фундаментальную основу ускоренного и устойчивого развития любой страны.
Напомним: юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.