https://uz.sputniknews.ru/20220616/vlasti-uzbekistana-nadeyutsya-prodoljit-rabotu-s-rosreestrom-25366304.html

Власти Узбекистана надеются продолжить работу с Росреестром

Власти Узбекистана надеются продолжить работу с Росреестром

Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов выступил на ПМЭФ-2022.

2022-06-16T16:26+0500

2022-06-16T16:26+0500

2022-06-16T16:26+0500

экономика

узбекистан

работа

экономический форум в санкт-петербурге

первый заместитель министра финансов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25365284_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_68fb74364420b9b8523cf706693b6982.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Узбекистан рассчитывает продолжить сотрудничать с Росреестром в проекте модернизации системы кадастра в республике. Об этом в четверг рассказал заместитель министра финансов республики Дильшод Султанов. Такое заявление он сделал в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) "Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий.Известно, что еще в июне 2020 года Росреестр подписал с госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Узбекистана соглашение об оказании в 2020-2021 годах консультативной поддержки в создании системы кадастровой оценки объектов недвижимости.По словам замминистра финансов, в рамках проекта Узбекистан планирует продолжить адаптировать российские стандарты и технологические регламенты для процедуры сбора, формирования и использования кадастровых данных в стране.Также Султанов сообщил, что в 2021 году в рамках соглашения были реализованы "пилоты" в четырех областях республики и "мы вышли на неплохие результаты".Напомним: Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, работа, экономический форум в санкт-петербурге, первый заместитель министра финансов