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Власти Узбекистана надеются продолжить работу с Росреестром
Власти Узбекистана надеются продолжить работу с Росреестром
Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов выступил на ПМЭФ-2022.
2022-06-16T16:26+0500
2022-06-16T16:26+0500
2022-06-16T16:26+0500
экономика
узбекистан
работа
экономический форум в санкт-петербурге
первый заместитель министра финансов
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Узбекистан рассчитывает продолжить сотрудничать с Росреестром в проекте модернизации системы кадастра в республике. Об этом в четверг рассказал заместитель министра финансов республики Дильшод Султанов. Такое заявление он сделал в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) "Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий.Известно, что еще в июне 2020 года Росреестр подписал с госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Узбекистана соглашение об оказании в 2020-2021 годах консультативной поддержки в создании системы кадастровой оценки объектов недвижимости.По словам замминистра финансов, в рамках проекта Узбекистан планирует продолжить адаптировать российские стандарты и технологические регламенты для процедуры сбора, формирования и использования кадастровых данных в стране.Также Султанов сообщил, что в 2021 году в рамках соглашения были реализованы "пилоты" в четырех областях республики и "мы вышли на неплохие результаты".Напомним: Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, работа, экономический форум в санкт-петербурге, первый заместитель министра финансов
Власти Узбекистана надеются продолжить работу с Росреестром
Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов выступил на ПМЭФ-2022.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Узбекистан рассчитывает продолжить сотрудничать с Росреестром в проекте модернизации системы кадастра в республике. Об этом в четверг рассказал заместитель министра финансов республики Дильшод Султанов.
Такое заявление он сделал в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) "Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий.
Известно, что еще в июне 2020 года Росреестр подписал с госкомитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Узбекистана соглашение об оказании в 2020-2021 годах консультативной поддержки в создании системы кадастровой оценки объектов недвижимости.
"Мы сейчас работаем с Росреестром над продолжением этого проекта, чтобы продлить его хотя бы на год или на полтора", - цитирует Султанова РИА Новости
.
По словам замминистра финансов, в рамках проекта Узбекистан планирует продолжить адаптировать российские стандарты и технологические регламенты для процедуры сбора, формирования и использования кадастровых данных в стране.
"Что мы хотели бы дальше видеть? Цифровизации этих процессов, как этого достигают наши партнеры из Росреестра", - отметил замглавы Минфина Узбекистана.
Также Султанов сообщил, что в 2021 году в рамках соглашения были реализованы "пилоты" в четырех областях республики и "мы вышли на неплохие результаты".
"Мы хотим не только эти четыре пилотных (проекта – Sputnik), мы хотим апробацию, которую мы провели, мы хотим ее имплементировать. И выйти на то, что это будет тот сервис, который позволит каждому гражданину иметь возможность владеть объектом недвижимости, закладывать его, осуществлять куплю-продажу", - подчеркнул замминистра.
Напомним: Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.