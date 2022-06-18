https://uz.sputniknews.ru/20220618/izvestnyy-rossiyskiy-vrach-dlya-nas-net-raznitsy-mejdu-patsientami-iz-uzbekistana-i-rossii-25429685.html
Известный российский врач: для нас нет разницы между пациентами из Узбекистана и России
Известный российский врач: для нас нет разницы между пациентами из Узбекистана и России
Замдиректора Центра имени Бакулева, профессор Алексей Ким рассказал, какие уникальные операции российские врачи проводят узбекистанцам.
2022-06-18T17:24+0500
2022-06-18T17:24+0500
2022-06-18T17:24+0500
врач
узбекистан
россия
центр
профессор
узбекистанцы
операция
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В Центре имени А.Н. Бакулева проходят повышение квалификации десятки врачей из Узбекистана. Почему операции на сердце так востребованы в республике и чему могут научиться узбекистанские медики у российских врачей, в интервью Sputnik рассказал заместитель директора Центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ким.Ранее Sputnik рассказывал о ташкентском кардиохирурге Рустаме Ярбекове, который спас жизнь 72-летней пациентке с помощью уникальной операции. Как рассказал Алексей Ким, специалист ранее работал в Центре имени Бакулева.Как еще Россия может содействовать Узбекистану в совершенствовании сферы здравоохранения, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач, узбекистан, россия, центр, профессор, узбекистанцы, операция, видео
Известный российский врач: для нас нет разницы между пациентами из Узбекистана и России
Замдиректора Центра имени Бакулева, профессор Алексей Ким рассказал, какие уникальные операции российские врачи проводят узбекистанцам.
В Центре имени А.Н. Бакулева проходят повышение квалификации десятки врачей из Узбекистана. Почему операции на сердце так востребованы в республике и чему могут научиться узбекистанские медики у российских врачей, в интервью Sputnik рассказал заместитель директора Центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ким.
Ранее Sputnik рассказывал о ташкентском кардиохирурге Рустаме Ярбекове, который спас жизнь 72-летней пациентке с помощью уникальной операции. Как рассказал Алексей Ким, специалист ранее работал в Центре имени Бакулева.
"Центр Бакулева планирует расширять сотрудничество с узбекистанскими коллегами, вплоть до того, чтобы создавать там филиалы для обучения и практической деятельности врачей, - говорит Ким.
Как еще Россия может содействовать Узбекистану в совершенствовании сферы здравоохранения, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.