https://uz.sputniknews.ru/20220618/izvestnyy-rossiyskiy-vrach-dlya-nas-net-raznitsy-mejdu-patsientami-iz-uzbekistana-i-rossii-25429685.html

Известный российский врач: для нас нет разницы между пациентами из Узбекистана и России

Известный российский врач: для нас нет разницы между пациентами из Узбекистана и России

Замдиректора Центра имени Бакулева, профессор Алексей Ким рассказал, какие уникальные операции российские врачи проводят узбекистанцам.

2022-06-18T17:24+0500

2022-06-18T17:24+0500

2022-06-18T17:24+0500

врач

узбекистан

россия

центр

профессор

узбекистанцы

операция

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В Центре имени А.Н. Бакулева проходят повышение квалификации десятки врачей из Узбекистана. Почему операции на сердце так востребованы в республике и чему могут научиться узбекистанские медики у российских врачей, в интервью Sputnik рассказал заместитель директора Центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ким.Ранее Sputnik рассказывал о ташкентском кардиохирурге Рустаме Ярбекове, который спас жизнь 72-летней пациентке с помощью уникальной операции. Как рассказал Алексей Ким, специалист ранее работал в Центре имени Бакулева.Как еще Россия может содействовать Узбекистану в совершенствовании сферы здравоохранения, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

врач, узбекистан, россия, центр, профессор, узбекистанцы, операция, видео