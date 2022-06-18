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Какую пользу принесла Узбекистану цифровая маркировка товаров
Какую пользу принесла Узбекистану цифровая маркировка товаров
О том, каких успехов достигла система маркировки товаров в Узбекистане, в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал Sputnik председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" Михаил Дубин.
2022-06-18T21:23+0500
2022-06-18T21:23+0500
2022-06-18T22:50+0500
экономика
узбекистан
маркировка
товары
экономический форум в санкт-петербурге
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане за год был запущен целый ряд пилотных проектов в сфере маркировки товаров, сообщил председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. В данное время целый ряд товаров в стране подлежит обязательной маркировке.Дубин отметил, что внедрение цифрового акциза в Узбекистане происходит оперативно.По его словам, с 15 апреля Узбекистан стал первой страной на территории СНГ, где стали маркировать еще одну категорию товаров - бытовую технику.В данное время в стране в активной стадии запуска находится 2 категории товаров: это лекарства и остальные виды табачной продукции. Лекарства сейчас подлежат маркировке в добровольном режиме, а в обязательном порядке они будут маркироваться с 1 сентября текущего года.Как рассказывает Дубин, следующие отрасли для маркировки, которые прорабатываются сейчас в Узбекистане, – это газобаллонное оборудование и растительные масла.Читайте также:Зачем Узбекистану маркировка товаровВидео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт
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узбекистан, маркировка, товары, экономический форум в санкт-петербурге
Какую пользу принесла Узбекистану цифровая маркировка товаров
21:23 18.06.2022 (обновлено: 22:50 18.06.2022)
О том, каких успехов достигла система маркировки товаров в Узбекистане, в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал Sputnik председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" Михаил Дубин.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане за год был запущен целый ряд пилотных проектов в сфере маркировки товаров, сообщил председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. В данное время целый ряд товаров в стране подлежит обязательной маркировке.
Дубин отметил, что внедрение цифрового акциза в Узбекистане происходит оперативно.
"За полтора года удалось успешно запустить четыре проекта. В прошлом году были запущены маркировка табака, пива и алкогольных напитков. За это время на 20% выросли сборы акцизов на сигареты. По алкоголю – появилось два новых легальных производства, выросло число импортеров на 50%", — отмечает председатель ЦРПТ.
По его словам, с 15 апреля Узбекистан стал первой страной на территории СНГ, где стали маркировать еще одну категорию товаров - бытовую технику.
В данное время в стране в активной стадии запуска находится 2 категории товаров: это лекарства и остальные виды табачной продукции. Лекарства сейчас подлежат маркировке в добровольном режиме, а в обязательном порядке они будут маркироваться с 1 сентября текущего года.
Как рассказывает Дубин, следующие отрасли для маркировки, которые прорабатываются сейчас в Узбекистане, – это газобаллонное оборудование и растительные масла.