https://uz.sputniknews.ru/20220618/kakuyu-polzu-prinesla-uzbekistanu-tsifrovaya-markirovka-tovarov-25437130.html

Какую пользу принесла Узбекистану цифровая маркировка товаров

Какую пользу принесла Узбекистану цифровая маркировка товаров

О том, каких успехов достигла система маркировки товаров в Узбекистане, в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал Sputnik председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" Михаил Дубин.

2022-06-18T21:23+0500

2022-06-18T21:23+0500

2022-06-18T22:50+0500

экономика

узбекистан

маркировка

товары

экономический форум в санкт-петербурге

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане за год был запущен целый ряд пилотных проектов в сфере маркировки товаров, сообщил председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. В данное время целый ряд товаров в стране подлежит обязательной маркировке.Дубин отметил, что внедрение цифрового акциза в Узбекистане происходит оперативно.По его словам, с 15 апреля Узбекистан стал первой страной на территории СНГ, где стали маркировать еще одну категорию товаров - бытовую технику.В данное время в стране в активной стадии запуска находится 2 категории товаров: это лекарства и остальные виды табачной продукции. Лекарства сейчас подлежат маркировке в добровольном режиме, а в обязательном порядке они будут маркироваться с 1 сентября текущего года.Как рассказывает Дубин, следующие отрасли для маркировки, которые прорабатываются сейчас в Узбекистане, – это газобаллонное оборудование и растительные масла.Читайте также:Зачем Узбекистану маркировка товаровВидео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт

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узбекистан, маркировка, товары, экономический форум в санкт-петербурге