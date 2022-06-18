https://uz.sputniknews.ru/20220618/rossiyskie-texnologii-pozvolyat-sokratit-tenevuyu-ekonomiku-v-uzbekistane-25427987.html

Российские технологии позволят сократить теневую экономику в Узбекистане

Российские технологии позволят сократить теневую экономику в Узбекистане

Об этом в пятницу в рамках ПМЭФ-2022 сообщил Жахонгир Абдиев.

2022-06-18T15:21+0500

2022-06-18T15:21+0500

2022-06-18T15:21+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российская технология цифровой маркировки товаров позволяет эффективно сокращать долю теневой экономики в Узбекистане. Об этом в пятиницу заявил заместитель председателя государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана Жахонгир Абдиев на панельной сессии форума "Цифровой след: заявка на будущее в рамках "ПМЭФ-2022, сообщает РИА Новости.Известно, что в августе 2019 года ГНК подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. Таким образом, с 1 января 2021 года в стране обязательной стала маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, а с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники. Оператором системы выступил ООО CRPT Turon.Замглавы ГНК подчеркнул в ходе выступления, что благодаря совместной проделанной работе с Россией Узбекистан стал первой страной в СНГ, которая успешно запустила маркировку пива и бытовой техники. По оценке Абдиева, высокая технологичная оснащенность налогового ведомства Узбекистана стала одним из основных залогов успеха реализации проекта, "где ГНК - это основной выгодополучатель по сокращению теневой экономики".Напомним: в апреле правительство Узбекистана приняло решение о введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств поэтапно в 2022-2025 годах.Читайте также:

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