https://uz.sputniknews.ru/20220618/rossiyskie-texnologii-pozvolyat-sokratit-tenevuyu-ekonomiku-v-uzbekistane-25427987.html
Российские технологии позволят сократить теневую экономику в Узбекистане
Российские технологии позволят сократить теневую экономику в Узбекистане
Об этом в пятницу в рамках ПМЭФ-2022 сообщил Жахонгир Абдиев.
2022-06-18T15:21+0500
2022-06-18T15:21+0500
2022-06-18T15:21+0500
экономика
россия
технологии
экономика
узбекистан
экономический форум в санкт-петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18895526_0:76:959:615_1920x0_80_0_0_9f78920c77a70001b45f7839a3b19644.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российская технология цифровой маркировки товаров позволяет эффективно сокращать долю теневой экономики в Узбекистане. Об этом в пятиницу заявил заместитель председателя государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана Жахонгир Абдиев на панельной сессии форума "Цифровой след: заявка на будущее в рамках "ПМЭФ-2022, сообщает РИА Новости.Известно, что в августе 2019 года ГНК подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. Таким образом, с 1 января 2021 года в стране обязательной стала маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, а с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники. Оператором системы выступил ООО CRPT Turon.Замглавы ГНК подчеркнул в ходе выступления, что благодаря совместной проделанной работе с Россией Узбекистан стал первой страной в СНГ, которая успешно запустила маркировку пива и бытовой техники. По оценке Абдиева, высокая технологичная оснащенность налогового ведомства Узбекистана стала одним из основных залогов успеха реализации проекта, "где ГНК - это основной выгодополучатель по сокращению теневой экономики".Напомним: в апреле правительство Узбекистана приняло решение о введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств поэтапно в 2022-2025 годах.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18895526_0:88:959:808_1920x0_80_0_0_c92bc57426be0e67efd9422ed4b1e7d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, технологии, экономика, узбекистан, экономический форум в санкт-петербурге
Российские технологии позволят сократить теневую экономику в Узбекистане
Об этом в пятницу в рамках ПМЭФ-2022 сообщил Жахонгир Абдиев.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Российская технология цифровой маркировки товаров позволяет эффективно сокращать долю теневой экономики в Узбекистане. Об этом в пятиницу заявил заместитель председателя государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана Жахонгир Абдиев на панельной сессии форума "Цифровой след: заявка на будущее в рамках "ПМЭФ-2022, сообщает РИА Новости
.
Известно, что в августе 2019 года ГНК подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.
Таким образом, с 1 января 2021 года в стране обязательной стала маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, а с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники. Оператором системы выступил ООО CRPT Turon.
"Основным преимуществом системы, мы все знаем, (является) прослеживание движения жизненного цикла товара. Она позволяет нам не жать нарушений, а предотвращать и делать так, чтобы деятельность в неустановленных рамках была бы невозможна", - рассказал Абдиев.
Замглавы ГНК подчеркнул в ходе выступления, что благодаря совместной проделанной работе с Россией Узбекистан стал первой страной в СНГ, которая успешно запустила маркировку пива и бытовой техники.
По оценке Абдиева, высокая технологичная оснащенность налогового ведомства Узбекистана стала одним из основных залогов успеха реализации проекта, "где ГНК - это основной выгодополучатель по сокращению теневой экономики".
"И еще один основной фактор, я хочу отметить - конструктивный диалог с нашими партнерами с ЦРПТ, выстроенный в таком русле взаимовыгодной реализации проекта. Они нам очень оперативно помогают и открыты к диалогу", - добавил зампредседателя ГНК.
Напомним: в апреле правительство Узбекистана приняло решение о введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств поэтапно в 2022-2025 годах.