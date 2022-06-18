https://uz.sputniknews.ru/20220618/v-uzbekistane-uprostyat-vydachu-biometricheskix-pasportov-25427163.html
В Узбекистане упростят выдачу биометрических паспортов
В Узбекистане упростят выдачу биометрических паспортов
Система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу через ЕПИГУ и ЦГУ будет полностью внедрена до 1 августа.
2022-06-18T13:23+0500
2022-06-18T13:23+0500
2022-06-18T13:23+0500
общество
узбекистан
биопаспорт
биометрический паспорт
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане для граждан упростили порядок предоставления государственной услуги по выдаче биометрического паспорта для выезда за границу соответствующим постановлением президента страны Шавката Мирзиёева.Система оформления и выдачи биопаспортов будет интегрирована с другими информационными системами. Такие меры будут предприняты для оказания госуслуг для граждан Узбекистана, состоящих на консульском учете за рубежом.Согласно нововведениям, сведения о браке и членах семьи, о факте смерти, о статусе "мать-одиночка" или "отец-одиночка" для паспортов будут предоставлены из ИС "Единый электронный архив ЗАГС". Для проверки согласия опекунов и родителей и обязанностей сопровождающего лица данные будут получены из ИС "Нотариус".Наличие судимости или факта возбуждения уголовного дела можно будет проверить с помощью информационной системы "Тезкор маълумотлар", а информацию о месте работы за последние 5 лет получить из "Единой национальной системы труда".Также интеграция системы биопаспортов с информационными системами откроет доступ к системам "Манзил", "Единый реестр социальной защиты", "МСЭК".Известно, что до 1 августа 2022 года предоставление этой государственной услуги через ЕПИГУ и Центры государственных услуг будет внедрено в полном объеме.Помимо прочего, постановлением также внедряется электронная оплата государственной пошлины за оказание госуслуг через единую биллинговую систему учета.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, биопаспорт, биометрический паспорт
В Узбекистане упростят выдачу биометрических паспортов
Система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу через ЕПИГУ и ЦГУ будет полностью внедрена до 1 августа.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
В Узбекистане для граждан упростили порядок предоставления государственной услуги по выдаче биометрического паспорта для выезда за границу соответствующим постановлением президента страны Шавката Мирзиёева
.
Система оформления и выдачи биопаспортов будет интегрирована с другими информационными системами. Такие меры будут предприняты для оказания госуслуг для граждан Узбекистана, состоящих на консульском учете за рубежом.
Согласно нововведениям, сведения о браке и членах семьи, о факте смерти, о статусе "мать-одиночка" или "отец-одиночка" для паспортов будут предоставлены из ИС "Единый электронный архив ЗАГС". Для проверки согласия опекунов и родителей и обязанностей сопровождающего лица данные будут получены из ИС "Нотариус".
Наличие судимости или факта возбуждения уголовного дела можно будет проверить с помощью информационной системы "Тезкор маълумотлар", а информацию о месте работы за последние 5 лет получить из "Единой национальной системы труда".
Также интеграция системы биопаспортов с информационными системами откроет доступ к системам "Манзил", "Единый реестр социальной защиты", "МСЭК".
Известно, что до 1 августа 2022 года предоставление этой государственной услуги через ЕПИГУ и Центры государственных услуг будет внедрено в полном объеме.
Помимо прочего, постановлением также внедряется электронная оплата государственной пошлины за оказание госуслуг через единую биллинговую систему учета.