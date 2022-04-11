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https://uz.sputniknews.ru/20220411/kogda-kadastrovyy-pasport-mojno-oformit-besplatno-23907492.html
Когда кадастровый паспорт можно оформить бесплатно
Когда кадастровый паспорт можно оформить бесплатно
Соответствие одному из трех пунктов дает право на бесплатное получение кадастрового паспорта.
2022-04-11T18:20+0500
2022-04-11T18:20+0500
общество
кадастр
паспорт
минюст узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Узбекистане стало возможно в определенных случаях бесплатно оформить кадастровый паспорт в течение трех рабочих дней. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.К таким случаям относятся:До этого президент Шавкат Мирзиёев сообщил о кардинальных изменениях в кадастровой системе страны. В частности, в декабре прошлого года стало известно, что в данной сфере внедрят цифровые технологии и создадут электронную карту земель сельскохозяйственного назначения.Читайте также:Иностранцам разрешат покупать новостройкиЗа информацию о нарушителях будут вознаграждать
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кадастр, паспорт, минюст узбекистана

Когда кадастровый паспорт можно оформить бесплатно

18:20 11.04.2022
© pexels.com/Anete LusinaПлан этажа здания
План этажа здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© pexels.com/Anete Lusina
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Соответствие одному из трех пунктов, озвученных Минюстом, дает право на бесплатное получение кадастрового паспорта.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Узбекистане стало возможно в определенных случаях бесплатно оформить кадастровый паспорт в течение трех рабочих дней. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.
К таким случаям относятся:
наличие первичного кадастрового сбора (паспорта) на объект недвижимого имущества, при отсутствии отчуждения или изменения объекта (реконструкции, достройки и раздельного строительства);
отчуждение части объекта недвижимости на остальную часть объекта или при изменении категории без реконструкции;
утеря (порча) кадастрового сбора (паспорта).
До этого президент Шавкат Мирзиёев сообщил о кардинальных изменениях в кадастровой системе страны. В частности, в декабре прошлого года стало известно, что в данной сфере внедрят цифровые технологии и создадут электронную карту земель сельскохозяйственного назначения.
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