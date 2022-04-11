https://uz.sputniknews.ru/20220411/kogda-kadastrovyy-pasport-mojno-oformit-besplatno-23907492.html

Когда кадастровый паспорт можно оформить бесплатно

Когда кадастровый паспорт можно оформить бесплатно

Соответствие одному из трех пунктов дает право на бесплатное получение кадастрового паспорта.

2022-04-11T18:20+0500

2022-04-11T18:20+0500

2022-04-11T18:20+0500

общество

кадастр

паспорт

минюст узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Узбекистане стало возможно в определенных случаях бесплатно оформить кадастровый паспорт в течение трех рабочих дней. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.К таким случаям относятся:До этого президент Шавкат Мирзиёев сообщил о кардинальных изменениях в кадастровой системе страны. В частности, в декабре прошлого года стало известно, что в данной сфере внедрят цифровые технологии и создадут электронную карту земель сельскохозяйственного назначения.Читайте также:Иностранцам разрешат покупать новостройкиЗа информацию о нарушителях будут вознаграждать

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кадастр, паспорт, минюст узбекистана