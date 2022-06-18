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Все узбекистанские тяжелоатлеты завоевали медали на ЧМ
Все узбекистанские тяжелоатлеты завоевали медали на ЧМ
В очередной день турнира в Мексике спортсмен из Узбекистана завоевал очередную медаль.
2022-06-18T16:45+0500
2022-06-18T16:45+0500
2022-06-18T16:45+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистанский тяжелоатлет Кудратбек Салимжонов завоевал серебряную награду на чемпионате мира среди юниоров в мексиканском Леоне. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Салимжонов выступил в весовой категории до 102 кг и завоевал серебрянные медали во всех программах. В рывке спортмен показал результат 156 кг, а в толчке 171 кг, набрав в сумме за два упражнения 327 кг. Золото завоевал тяжелоатлет из Казахстана Никита Абдрахманов.Результаты соревнований в категории до 102 кг:Спортсмены из Узбекистана успешно завершили участие в юниорском чемпионате мира. Всего страну на соревнованиях представляли четыре спортсмена, каждый из которых завоевал награды на первенстве мира.Состав юниорской сборной Узбекистана на ЧМ по тяжелой атлетике:В общей сумме сборная Узбекистана привезет домой восемь серебряных и две бронзовых награды.Читайте также:
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узбекистан, сборная, сборная узбекистана, тяжелая атлетика, чемпионат, мексика, спортсмен, медаль
Все узбекистанские тяжелоатлеты завоевали медали на ЧМ
В очередной день турнира в Мексике спортсмен из Узбекистана завоевал серебряную медаль.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Узбекистанский тяжелоатлет Кудратбек Салимжонов завоевал серебряную награду на чемпионате мира среди юниоров в мексиканском Леоне. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Салимжонов выступил в весовой категории до 102 кг и завоевал серебрянные медали во всех программах. В рывке спортмен показал результат 156 кг, а в толчке 171 кг, набрав в сумме за два упражнения 327 кг. Золото завоевал тяжелоатлет из Казахстана Никита Абдрахманов.
Результаты соревнований в категории до 102 кг:
1.
Никита Абдрахманов (Казахстан) – 348 (157+191) кг;
2.
Кудратбек Салимжонов (Узбекистан) – 327 (156+171) кг;
3.
Боки Киймет (Турция) – 295 (132+163) кг
Спортсмены из Узбекистана успешно завершили участие в юниорском чемпионате мира. Всего страну на соревнованиях представляли четыре спортсмена, каждый из которых завоевал награды на первенстве мира.
Состав юниорской сборной Узбекистана на ЧМ по тяжелой атлетике:
Диёрбек Эрматов (до 73 кг);
Аброрбек Маруфбеков (до 96 кг);
Кудратбек Салимжонов (до 102 кг);
Нигора Сувонова (до 76 кг).
В общей сумме сборная Узбекистана привезет домой восемь серебряных и две бронзовых награды.