https://uz.sputniknews.ru/20220618/vse-uzbekistanskie-tyajeloatlety-zavoevali-medali-na-chm-25428558.html

Все узбекистанские тяжелоатлеты завоевали медали на ЧМ

Все узбекистанские тяжелоатлеты завоевали медали на ЧМ

В очередной день турнира в Мексике спортсмен из Узбекистана завоевал очередную медаль.

2022-06-18T16:45+0500

2022-06-18T16:45+0500

2022-06-18T16:45+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистанский тяжелоатлет Кудратбек Салимжонов завоевал серебряную награду на чемпионате мира среди юниоров в мексиканском Леоне. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Салимжонов выступил в весовой категории до 102 кг и завоевал серебрянные медали во всех программах. В рывке спортмен показал результат 156 кг, а в толчке 171 кг, набрав в сумме за два упражнения 327 кг. Золото завоевал тяжелоатлет из Казахстана Никита Абдрахманов.Результаты соревнований в категории до 102 кг:Спортсмены из Узбекистана успешно завершили участие в юниорском чемпионате мира. Всего страну на соревнованиях представляли четыре спортсмена, каждый из которых завоевал награды на первенстве мира.Состав юниорской сборной Узбекистана на ЧМ по тяжелой атлетике:В общей сумме сборная Узбекистана привезет домой восемь серебряных и две бронзовых награды.Читайте также:

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