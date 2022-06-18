https://uz.sputniknews.ru/20220618/zorin-kakuyu-rol-uzbekistantsy-igrayut-v-jizni-rossii---video-25432124.html

Зорин: какую роль узбекистанцы играют в жизни России - видео

Зорин: какую роль узбекистанцы играют в жизни России - видео

Владимир Зорин рассказал, какие проекты, связанные с узбекской культурой, стоит ждать в ближайшее время.

2022-06-18T20:03+0500

2022-06-18T20:03+0500

2022-06-18T20:03+0500

видео

узбекистанцы

россия

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культура

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Какую роль Узбекистан играет в общественной, культурной и религиозной жизни России, в интервью Sputnik рассказал председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ (ОПРФ) Владимир Зорин.Председатель комиссии поделился планами ОПРФ касательно ближайших проектов, направленных на укрепление культурных связей двух стран, и отметил важность совместной работы Узбекистана и России для развития народной дипломатии.Почему Узбекистан можно считать образцом культурного взаимодействия? Ответ на этот вопрос смотрите в полной версии интервью с Владимиром Зориным на канале Sputnik Узбекистан.

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узбекистанцы, россия, жизнь, проект, узбекская культура, культура, видео