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Зорин: какую роль узбекистанцы играют в жизни России - видео
Зорин: какую роль узбекистанцы играют в жизни России - видео
Владимир Зорин рассказал, какие проекты, связанные с узбекской культурой, стоит ждать в ближайшее время.
2022-06-18T20:03+0500
2022-06-18T20:03+0500
2022-06-18T20:03+0500
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узбекистанцы
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культура
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Какую роль Узбекистан играет в общественной, культурной и религиозной жизни России, в интервью Sputnik рассказал председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ (ОПРФ) Владимир Зорин.Председатель комиссии поделился планами ОПРФ касательно ближайших проектов, направленных на укрепление культурных связей двух стран, и отметил важность совместной работы Узбекистана и России для развития народной дипломатии.Почему Узбекистан можно считать образцом культурного взаимодействия? Ответ на этот вопрос смотрите в полной версии интервью с Владимиром Зориным на канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистанцы, россия, жизнь, проект, узбекская культура, культура, видео
Зорин: какую роль узбекистанцы играют в жизни России - видео
Владимир Зорин рассказал, какие проекты, связанные с узбекской культурой, стоит ждать в ближайшее время.
Какую роль Узбекистан играет в общественной, культурной и религиозной жизни России, в интервью Sputnik рассказал председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ (ОПРФ) Владимир Зорин.
Председатель комиссии поделился планами ОПРФ касательно ближайших проектов, направленных на укрепление культурных связей двух стран, и отметил важность совместной работы Узбекистана и России для развития народной дипломатии.
"Важнейшим проводником народной дипломатии являются национально-культурные объединения народов стран исхода. Это очень большой ресурс", - отметил Зорин.
Почему Узбекистан можно считать образцом культурного взаимодействия? Ответ на этот вопрос смотрите в полной версии интервью с Владимиром Зориным на канале Sputnik Узбекистан.