https://uz.sputniknews.ru/20220619/peremennaya-oblachnost-prognoz-pogody-na-segodnya-25441749.html

Переменная облачность: прогноз погоды на сегодня

Переменная облачность: прогноз погоды на сегодня

О погоде на сегодня читайте в материале.

2022-06-19T10:01+0500

2022-06-19T10:01+0500

2022-06-19T10:36+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Узгидромете опубликовали подробный прогноз погоды на сегодня.В столице ожидается небольшая, временами переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе возможно усиление до 12-15 м/с. Температура днем составит 34-36 градусов.По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем 32-37 градусов.В Ташкентской области переменная облачность, местами возможен картковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем составит 34-39 градусов.По Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 34-39 градусов.По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям будет переменная облачность, местами возможен картковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура днем 33-38 градусов.По предгорным и горным районам республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура днем составит 24-29 градусов. Также ожидаются селе-паводковые явления.Читайте также:Врач, опередивший свое время – шесть фактов об Авиценне

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