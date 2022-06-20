https://uz.sputniknews.ru/20220620/abdulla-aripov-pribyl-v-minsk---video-25476461.html
Абдулла Арипов прибыл в Минск - видео
Абдулла Арипов прибыл в Минск - видео
Премьер-министра Узбекистана встретил его белорусский коллега Роман Головченко
2022-06-20T14:46+0500
2022-06-20T14:46+0500
2022-06-20T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси.Узбекистанскую делегацию в аэропорту Минска встретил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.Главы правительств посетили бизнес-инкубатор Парка высоких технологий (ПВТ) и ознакомились с продукцией его резидентов. Парк успешно работает на рынке Узбекистана.По данным пресс-службы, экспорт услуг парка в республику за 2021 год составил $4,6 млн., за 4 месяца 2022 года – $1,1 млн.Читайте также: Премьеры Узбекистана и Казахстана обсудили объем взаимной торговли между странами
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абдулла арипов, минск, беларусь
Абдулла Арипов прибыл в Минск - видео
Премьер-министра Узбекистана встретил его белорусский коллега Роман Головченко
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщает пресс-служба
правительства Беларуси.
Узбекистанскую делегацию в аэропорту Минска встретил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Главы правительств посетили бизнес-инкубатор Парка высоких технологий (ПВТ) и ознакомились с продукцией его резидентов. Парк успешно работает на рынке Узбекистана.
"Основной интерес для белорусских IT-компаний в Узбекистане представляют цифровые проекты в банковском секторе, сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, автоматизации промышленных процессов", - уточнили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, экспорт услуг парка в республику за 2021 год составил $4,6 млн., за 4 месяца 2022 года – $1,1 млн.