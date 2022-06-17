https://uz.sputniknews.ru/20220617/premery-uzbekistana-i-kazaxstana-obsudili-obem-vzaimnoy-torgovli-mejdu-stranami--25398461.html

Премьеры Узбекистана и Казахстана обсудили объем взаимной торговли между странами

Премьеры Узбекистана и Казахстана обсудили объем взаимной торговли между странами

Главы правительств обсуждали вопросы промышленной кооперации, сельского хозяйства.

2022-06-17T14:52+0500

2022-06-17T14:52+0500

2022-06-17T14:52+0500

политика

узбекистан

казахстан

торговля

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Двустороннее сотрудничество премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудили на полях Второго регионального саммита по Целям устойчивого развития “За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии”. Об этом сообщили в Исполнительном Комитете СНГ.В частности, главы правительств обсуждали вопросы промышленной кооперации, сельского хозяйства и транзитно-транспортного сектора, а также взаимодействии в сфере водных ресурсов. Было отмечено, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 33% до $4,3 млн, а за 4 месяца текущего года – уже на 24,5% до $1,4 млрд."Реализация обозначенной президентами двух стран задачи по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд требует комплексного подхода. Казахстан и Узбекистан обладают достаточным экономическим потенциалом для этого. Считаю, что наши регулярные встречи будут способствовать поднятию казахстанско-узбекских отношений на новый уровень", — сказал Алихан Смаилов.Читайте также:На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – эксперт

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узбекистан, казахстан, торговля, сотрудничество, кыргызстан, таджикистан