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Премьеры Узбекистана и Казахстана обсудили объем взаимной торговли между странами
Премьеры Узбекистана и Казахстана обсудили объем взаимной торговли между странами
Главы правительств обсуждали вопросы промышленной кооперации, сельского хозяйства.
2022-06-17T14:52+0500
2022-06-17T14:52+0500
2022-06-17T14:52+0500
политика
узбекистан
казахстан
торговля
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Двустороннее сотрудничество премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудили на полях Второго регионального саммита по Целям устойчивого развития “За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии”. Об этом сообщили в Исполнительном Комитете СНГ.В частности, главы правительств обсуждали вопросы промышленной кооперации, сельского хозяйства и транзитно-транспортного сектора, а также взаимодействии в сфере водных ресурсов. Было отмечено, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 33% до $4,3 млн, а за 4 месяца текущего года – уже на 24,5% до $1,4 млрд."Реализация обозначенной президентами двух стран задачи по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд требует комплексного подхода. Казахстан и Узбекистан обладают достаточным экономическим потенциалом для этого. Считаю, что наши регулярные встречи будут способствовать поднятию казахстанско-узбекских отношений на новый уровень", — сказал Алихан Смаилов.Читайте также:На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – эксперт
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Премьеры Узбекистана и Казахстана обсудили объем взаимной торговли между странами
Премьер-министр Казахстана рассмотрел вопросы двустороннего сотрудничества с премьер-министрами Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Двустороннее сотрудничество премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудили на полях Второго регионального саммита по Целям устойчивого развития “За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии”. Об этом сообщили
в Исполнительном Комитете СНГ.
В частности, главы правительств обсуждали вопросы промышленной кооперации, сельского хозяйства и транзитно-транспортного сектора, а также взаимодействии в сфере водных ресурсов.
Было отмечено, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 33% до $4,3 млн, а за 4 месяца текущего года – уже на 24,5% до $1,4 млрд.
"Реализация обозначенной президентами двух стран задачи по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд требует комплексного подхода. Казахстан и Узбекистан обладают достаточным экономическим потенциалом для этого. Считаю, что наши регулярные встречи будут способствовать поднятию казахстанско-узбекских отношений на новый уровень", — сказал Алихан Смаилов.