https://uz.sputniknews.ru/20220620/ekskursiya-po-taynoy-tyurme-v-aeroportu-mariupolya--video-25486600.html

Экскурсия по тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя – видео

Экскурсия по тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя – видео

Бывший подполковник СБУ рассказывает и показывает, как была организована печально известная тюрьма "Библиотека" для сторонников ДНР.

2022-06-20T20:58+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

украина

днр

тюрьма

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров специально для РИА Новости снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, в которой в 2014-2015 содержались сторонники ДНР и ополченцы.Тайная тюрьма для "сепаратистов" располагалась в правой части терминала. Здесь был вход в помещения ресторана. Сам ресторан находился на 2-м этаже терминала, а на 1-м этаже были холодильные камеры для продуктов, которые использовались как камеры.Читайте также: Вторая "Азовсталь": Киев просит коридор с комбината "Азот"

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