https://uz.sputniknews.ru/20220620/ekskursiya-po-taynoy-tyurme-v-aeroportu-mariupolya--video-25486600.html
Экскурсия по тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя – видео
Экскурсия по тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя – видео
Бывший подполковник СБУ рассказывает и показывает, как была организована печально известная тюрьма "Библиотека" для сторонников ДНР.
2022-06-20T20:58+0500
2022-06-20T20:58+0500
2022-06-20T20:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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тюрьма
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров специально для РИА Новости снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, в которой в 2014-2015 содержались сторонники ДНР и ополченцы.Тайная тюрьма для "сепаратистов" располагалась в правой части терминала. Здесь был вход в помещения ресторана. Сам ресторан находился на 2-м этаже терминала, а на 1-м этаже были холодильные камеры для продуктов, которые использовались как камеры.Читайте также: Вторая "Азовсталь": Киев просит коридор с комбината "Азот"
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украина, днр, тюрьма
Экскурсия по тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя – видео
Бывший подполковник СБУ рассказывает и показывает, как была организована печально известная тюрьма "Библиотека" для сторонников ДНР.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik
. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров специально для РИА Новости
снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, в которой в 2014-2015 содержались сторонники ДНР и ополченцы.
"Вот сюда на это место подъезжали машины, которые выгружали задержанных. Вот здесь, на этой точке, прямо возле пожарной лестницы, людей ставили на колени с мешками на головах, пока они ждали, что их оформят в "Библиотеку", - рассказывает Прозоров.
Тайная тюрьма для "сепаратистов" располагалась в правой части терминала. Здесь был вход в помещения ресторана. Сам ресторан находился на 2-м этаже терминала, а на 1-м этаже были холодильные камеры для продуктов, которые использовались как камеры.