https://uz.sputniknews.ru/20220620/jeltye-arbuzy-nachali-postavlyat-v-rossiyu---video-25472212.html

Желтые арбузы начали поставлять в Россию - видео

Желтые арбузы начали поставлять в Россию - видео

Первые 20 тонн экзотичной ягоды уже получили потребители России, а через 15 дней в РФ отправят новую партию.

2022-06-20T15:24+0500

2022-06-20T15:24+0500

2022-06-20T15:24+0500

экономика

арбуз

узбекистан

россия

экспорт

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В фермерском хозяйстве "Имронбек Шахруза" в Ахангаранском районе Ташкентской области вырастили желтые арбузы, которые уже можно увидеть на прилавках не только в Узбекистане, но и в России. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.Это не первый опыт в выращивании желтых арбузов в Узбекистане, уточняет ведомство.Первые 20 тонн экзотичной ягоды с данного хозяйства уже получили потребители России, а через 15 дней отправляют новую партию.Желтые арбузы считают быстрорастущим сортом, в отличии от красных. В тоже время, из-за невысокого объема выращивания их цена выше, чем у привычных красных.На вкус желтый арбуз напоминает манго, лимон и ананас. Его вывели зарубежные селекционеры в результате скрещивания дикого и культурного арбуза. Вес желтой ягоды составляет в среднем от 1,5 кг до 4-5 кг. В отличие от красного, семян в нем немного или нет вообще.Желтый арбуз богат витаминами А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, С, РР, а также содержит кальций, калий, магний, железо, натрий и фосфор. Он положительно влияет на иммунитет, помогает в борьбе с различными инфекциями и вирусами. Такой арбуз полезен людям, которые соблюдают диету, потому что в нем мало сахара и калорийности. Также он подходит тем, кто страдает аллергией.Читайте также: Новый сорт клубники планируют поставлять в Россию

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арбуз, узбекистан, россия, экспорт