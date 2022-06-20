https://uz.sputniknews.ru/20220620/mirziyoev-obyasnil-pochemu-v-uzbekistane-nado-otmenit-smertnuyu-kazn-25465908.html
Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь
Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь
Президент предложил внести в Конституцию еще одну норму.
2022-06-20T12:41+0500
2022-06-20T12:41+0500
2022-06-20T12:41+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
конституция
смертная казнь
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане". Об этом стало известно на встрече президента с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер.По словам президента, необходимо углубить идею "Достоинства человека" и подхода "Человек-Общество-Государство".От отметил, что "исторический опыт показывает, что достоинство человека прежде всего выражается в его естественном праве на жизнь".По его словам, это одна из величайших и самых священных ценностей.Президент предложил внести в Конституцию еще одну норму: "О запрете смертной казни в Узбекистане""Таким образом, мы продемонстрируем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, и что мы привержены идеалам человечества", — подчеркнул глава государства.На сегодняшний день в Комиссию поступило 48 492 предложения от граждан республики, уточнили в пресс-службе президента.Читайте также:Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика
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шавкат мирзиёев, узбекистан, конституция, смертная казнь
Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь
Президент предложил внести в Конституцию еще одну норму.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане".
Об этом стало известно
на встрече президента с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер.
По словам президента, необходимо углубить идею "Достоинства человека" и подхода "Человек-Общество-Государство".
"В основе всех проводимых нами реформ лежит благородная идея прославления человеческого достоинства. Действительно, общество и государство могут развиваться в гармонии только в том случае, если человек воспитан в достойной среде и живет в достатке. Человек не является средством достижения цели государства и общества, но должен быть главным содержанием и источником этой цели и высшей ценностью", - сказал Шавкат Мирзиёев.
От отметил, что "исторический опыт показывает, что достоинство человека прежде всего выражается в его естественном праве на жизнь".
По его словам, это одна из величайших и самых священных ценностей.
"Потому что право на жизнь – это естественное право каждого человека, и это право ему дано Творцом, а не государством.
Президент предложил внести в Конституцию еще одну норму: "О запрете смертной казни в Узбекистане"
"Таким образом, мы продемонстрируем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, и что мы привержены идеалам человечества", — подчеркнул глава государства.
На сегодняшний день в Комиссию поступило 48 492 предложения от граждан республики, уточнили в пресс-службе президента.