https://uz.sputniknews.ru/20220620/mirziyoev-obyasnil-pochemu-v-uzbekistane-nado-otmenit-smertnuyu-kazn-25465908.html

Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь

Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь

Президент предложил внести в Конституцию еще одну норму.

2022-06-20T12:41+0500

2022-06-20T12:41+0500

2022-06-20T12:41+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

конституция

смертная казнь

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане". Об этом стало известно на встрече президента с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер.По словам президента, необходимо углубить идею "Достоинства человека" и подхода "Человек-Общество-Государство".От отметил, что "исторический опыт показывает, что достоинство человека прежде всего выражается в его естественном праве на жизнь".По его словам, это одна из величайших и самых священных ценностей.Президент предложил внести в Конституцию еще одну норму: "О запрете смертной казни в Узбекистане""Таким образом, мы продемонстрируем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, и что мы привержены идеалам человечества", — подчеркнул глава государства.На сегодняшний день в Комиссию поступило 48 492 предложения от граждан республики, уточнили в пресс-службе президента.Читайте также:Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика

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шавкат мирзиёев, узбекистан, конституция, смертная казнь