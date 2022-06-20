https://uz.sputniknews.ru/20220620/nachalsya-onlayn-priyom-v-pervye-klassy-obscheobrazovatelnyx-shkol--video-25480417.html

Начался онлайн-приём в первые классы общеобразовательных школ — видео

Начался онлайн-приём в первые классы общеобразовательных школ — видео

Запущена система онлайн-приема в государственные общеобразовательные школы.

2022-06-20T19:10+0500

2022-06-20T19:10+0500

2022-06-20T19:10+0500

общество

школа

онлайн

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Стартовала регистрация и подача заявок на онлайн-приём в первые классы общеобразовательных школ на 2022-2023 учебный год.Граждане могут подать заявку через электронную платформу my.maktab.uz. Однако услуга пока доступна для подачи документов в школы, которые находятся в Ташкенте, Республике Каракалпакстан, а также центрах областей. Заявку можно отправить до 31 июля только в школы, прикрепленные к микрорайонам.Читайте также:В Узбекистане открыт онлайн-прием документов в вузы

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школа, онлайн