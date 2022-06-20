https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-uzbekistane-otkryt-onlayn-priem-dokumentov-v-vuzy-25462922.html

В Узбекистане открыт онлайн-прием документов в вузы

В Узбекистане открыт онлайн-прием документов в вузы

Для подачи документов абитуриенты могут выбрать до пяти направлений программ бакалавриата.

2022-06-20T10:37+0500

2022-06-20T10:37+0500

2022-06-20T10:37+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В понедельник в Узбекистане открыт прием документов для поступления на бакалавриат. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева "Об организации приема на учебу в государственные высшие образовательные учреждения", прием продлится до 20 июля включительно.Известно, что онлайн-регистрация абитуриентов в процессе приема в государственные высшие образовательные учреждения будет проходить посредством ЕПИГУ и сайта Государственного центра тестирования, а по тем программам бакалавриата, где проводят профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку – до 10 июля включительно.Согласно постановлению президента у абитуриентов есть:Также определены параметры госзаказа по приему на учебу в государственные вузы в 2022-2023 учебном году по подготовке бакалавров:Помимо этого, начиная с 2022/2023 учебного года государство выделяет 1 000 мест для подготовки кадров на основе государственного гранта в зарубежных вузах и их филиалах, а также в частных вузах.Читайте также:Как поступить в вуз: подробно о новых правилах приема

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узбекистан, вуз, вуз, вузы, документы, абитуриенты