https://uz.sputniknews.ru/20220620/nazvana-strana-kotoraya-po-bystromu-zaxvatit-ukrainu-25464030.html

Названа страна, которая "по-быстрому" захватит Украину

Названа страна, которая "по-быстрому" захватит Украину

Кива: Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины.

2022-06-20T12:00+0500

2022-06-20T12:00+0500

2022-06-20T12:00+0500

в мире

польша

варшава

украина

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Польша готова захватить западную часть Украины. Об этом написал в Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.Это предположение экс-парламентарий сделал после заявления президента Польши Анджея Дуды.Лидер страны во время выступления по случаю Дня польской диаспоры сообщил, что "границ между Польшей и Украиной больше не будет".После этого Кива заключил, что таким образом Варшава намерена захватить часть территории соседнего государства."Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины", — отметил бывший парламентарий.Он также напомнил высказывание Дуды о том, что украинцы и поляки смогут "вместе жить на этой земле".До этого на слова лидера Польши обратил внимание секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По его мнению, такие заявления можно трактовать как намерение Варшавы присвоить западные украинские территории.Президент Украины Владимир Зеленский не против того, чтобы передать Польше суверенитет своего государства, сообщил в свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он подчеркнул, что мечты польского правительства о возвращении "Восточных кресов" воплощаются в конкретные действия.К примеру, киевские власти специально дают польско-американскому "тандему" доступ к информации государственной важности, добавил он.Читайте также:Экс-премьер Азаров о будущем Украины и России — видео

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польша, варшава, украина