Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев
13:23 20.06.2022 (обновлено: 13:31 20.06.2022)
© Sputnik / Алексей СухоруковСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации (УМВД) по городу Тамбову надевает наручники на правонарушителя.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Норму примут на основании международного опыта.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Конституцию Узбекистана введут положение, по которому сотрудники правоохранительных органов обязаны будут зачитывать права граждан при задержании. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании с Конституционной комиссией.
На данный момент, правоохранители не объясняют подозреваемым, за что их задержали, а также не объясняют их права. В связи с этим, люди находятся под угрозой уже с момента задержания, подчеркнул президент.
На основании международного опыта и "Правила Миранды", он предложил внести в Конституцию Узбекистана норму о зачитывании прав при задержании.
На данный момент, правоохранители не объясняют подозреваемым, за что их задержали, а также не объясняют их права. В связи с этим, люди находятся под угрозой уже с момента задержания, подчеркнул президент.
На основании международного опыта и "Правила Миранды", он предложил внести в Конституцию Узбекистана норму о зачитывании прав при задержании.
Кроме того, гражданина нельзя будет задерживать более чем на 48 часов до решения суда.
"Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено", — заключил Шавкат Мирзиёев
До этого на совещании с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане".
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