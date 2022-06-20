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Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев
Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев
Норму примут на основании международного опыта.
2022-06-20T13:23+0500
2022-06-20T13:31+0500
общество
шавкат мирзиёев
задержание преступников
конституция
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Конституцию Узбекистана введут положение, по которому сотрудники правоохранительных органов обязаны будут зачитывать права граждан при задержании. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании с Конституционной комиссией.На данный момент, правоохранители не объясняют подозреваемым, за что их задержали, а также не объясняют их права. В связи с этим, люди находятся под угрозой уже с момента задержания, подчеркнул президент. На основании международного опыта и "Правила Миранды", он предложил внести в Конституцию Узбекистана норму о зачитывании прав при задержании. Кроме того, гражданина нельзя будет задерживать более чем на 48 часов до решения суда."Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено", — заключил Шавкат МирзиёевДо этого на совещании с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане".Читайте также:Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь
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шавкат мирзиёев, задержание преступников, конституция

Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев

13:23 20.06.2022 (обновлено: 13:31 20.06.2022)
© Sputnik / Алексей СухоруковСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации (УМВД) по городу Тамбову надевает наручники на правонарушителя.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации (УМВД) по городу Тамбову надевает наручники на правонарушителя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Норму примут на основании международного опыта.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Конституцию Узбекистана введут положение, по которому сотрудники правоохранительных органов обязаны будут зачитывать права граждан при задержании. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании с Конституционной комиссией.

На данный момент, правоохранители не объясняют подозреваемым, за что их задержали, а также не объясняют их права. В связи с этим, люди находятся под угрозой уже с момента задержания, подчеркнул президент.

На основании международного опыта и "Правила Миранды", он предложил внести в Конституцию Узбекистана норму о зачитывании прав при задержании.
Кроме того, гражданина нельзя будет задерживать более чем на 48 часов до решения суда.
"Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено", — заключил Шавкат Мирзиёев
До этого на совещании с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане".
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