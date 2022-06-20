https://uz.sputniknews.ru/20220620/pravooxraniteli-budut-obyasnyat-prava-grajdan-pri-zaderjanii--mirziyoev-25470861.html

Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев

Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев

Норму примут на основании международного опыта.

2022-06-20T13:23+0500

2022-06-20T13:23+0500

2022-06-20T13:31+0500

общество

шавкат мирзиёев

задержание преступников

конституция

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Конституцию Узбекистана введут положение, по которому сотрудники правоохранительных органов обязаны будут зачитывать права граждан при задержании. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании с Конституционной комиссией.На данный момент, правоохранители не объясняют подозреваемым, за что их задержали, а также не объясняют их права. В связи с этим, люди находятся под угрозой уже с момента задержания, подчеркнул президент. На основании международного опыта и "Правила Миранды", он предложил внести в Конституцию Узбекистана норму о зачитывании прав при задержании. Кроме того, гражданина нельзя будет задерживать более чем на 48 часов до решения суда."Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено", — заключил Шавкат МирзиёевДо этого на совещании с членами Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер Мирзиёев предложил внести в Конституцию норму "О запрете смертной казни в Узбекистане".Читайте также:Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казнь

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шавкат мирзиёев, задержание преступников, конституция