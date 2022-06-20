https://uz.sputniknews.ru/20220620/skolko-avtomobiley-proizveli-v-uzbekistane-za-pyat-mesyatsev-25459095.html

Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев

Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев

Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.

2022-06-20T08:07+0500

2022-06-20T08:07+0500

2022-06-20T08:07+0500

экономика

узбекистан

автомобили

госкомстат

статистика

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года в Узбекистане произвели 126 474 автомобиля, сообщает Госкомстат.Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.В ведомстве также уточнили данные статистики по объему производства отдельных видов промышленной продукции в январе – мае 2022 года:Ранее в Узбекистане объявили начало продаж обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.Читайте также: Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты

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узбекистан, автомобили, госкомстат, статистика