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Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев
Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев
Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.
2022-06-20T08:07+0500
2022-06-20T08:07+0500
экономика
узбекистан
автомобили
госкомстат
статистика
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года в Узбекистане произвели 126 474 автомобиля, сообщает Госкомстат.Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.В ведомстве также уточнили данные статистики по объему производства отдельных видов промышленной продукции в январе – мае 2022 года:Ранее в Узбекистане объявили начало продаж обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.Читайте также: Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
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узбекистан, автомобили, госкомстат, статистика

Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев

08:07 20.06.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года в Узбекистане произвели 126 474 автомобиля, сообщает Госкомстат.
Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.
В ведомстве также уточнили данные статистики по объему производства отдельных видов промышленной продукции в январе – мае 2022 года:
автомобильный бензин – 475 тыс. тонн;
уголь – 2,1 млн. тонн;
нефть – 318 тыс. тонн;
газовый конденсат – 555 тыс. тонн;
легковых автомобилей – 126 474 ед.;
автобусов – 376 ед.;
грузовые автомобили – 1596 ед.;
автомобильные двигатели – 94,1 тыс. шт.
Ранее в Узбекистане объявили начало продаж обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.
Читайте также: Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
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