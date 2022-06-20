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Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев
Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев
Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.
2022-06-20T08:07+0500
2022-06-20T08:07+0500
2022-06-20T08:07+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года в Узбекистане произвели 126 474 автомобиля, сообщает Госкомстат.Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.В ведомстве также уточнили данные статистики по объему производства отдельных видов промышленной продукции в январе – мае 2022 года:Ранее в Узбекистане объявили начало продаж обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.Читайте также: Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
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узбекистан, автомобили, госкомстат, статистика
Сколько автомобилей произвели в Узбекистане за пять месяцев
Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
За первые пять месяцев 2022 года в Узбекистане произвели 126 474 автомобиля, сообщает
Госкомстат.
Количество произведенных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40 680 единиц.
В ведомстве также уточнили данные статистики по объему производства отдельных видов промышленной продукции в январе – мае 2022 года:
автомобильный бензин – 475 тыс. тонн;
газовый конденсат – 555 тыс. тонн;
легковых автомобилей – 126 474 ед.;
грузовые автомобили – 1596 ед.;
автомобильные двигатели – 94,1 тыс. шт.
Ранее в Узбекистане объявили начало продаж обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022
.