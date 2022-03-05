https://uz.sputniknews.ru/20220305/tsentralnaya-aziya-pomojet-rossiyanam-zabyt-ob-avto-iz-evropy--eksperty-23154803.html
Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора, считают эксперты.
2022-03-05T10:59+0500
2022-03-05T10:59+0500
2022-03-05T11:25+0500
общество
автомобили
центральная азия
эксперт
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора.Такое мнение озвучили РИА Новости эксперты рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AutoNet.По их мнению, реалистичный сценарий предполагает, что рынок автомобилей с пробегом будет развиваться с помощью соседних государств — Узбекистана и Казахстана.Продажи новых автомобилей с высокой долей вероятности в ближайшее время будут из Южной Кореи, Китая и, возможно, из Индии, отметили специалисты."Южная Корея, к примеру, не планирует закрывать поставки автомобилей в Россию. Что касается Китая, то, согласно официальной статистике за последний год, доля китайских авто на нашем рынке выросла до 6,5%, а марка Haval уже входит в десятку лидеров нашего рынка. И дальше эти цифры будут только расти", — считает генеральный директор Simble, компании-участника рынка НТИ AutoNet, Станислав Пушевский.По его оценке, в ближайший год показатель вырастет до 15%.В организации отметили, что возможен и оптимистичный сценарий — компании, которые приостановили поставки, возобновят их вкупе с производством и будут поставлять запчасти.В Узбекистане между тем уже разработали меры по развитию автомобильной промышленности. Власти намерены вывести страну на международный уровень.За последние четыре года производство автомобилей в Узбекистане выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза. Однако это не помогло избавиться от длинных очередей за отечественными машинами.Президент поручил избавиться от очередей уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года — 275 тыс.Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию UzAuto Motors с 85% до 50%.Что сделано за последние годы в отрасли и куда движется автопром Узбекистана — читайте в нашей инфографике.Читайте также:Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 года >>Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в автопромышленности >>
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автомобили, центральная азия, эксперт
Центральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
10:59 05.03.2022 (обновлено: 11:25 05.03.2022) Подписаться на
Азиатские автомобили скоро заполнят дороги России вместо BMW, Mercedes, Skoda, Volkswagen и других европейских марок.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора.
Такое мнение озвучили РИА Новости
эксперты рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AutoNet.
"После ограничения поставок и производства в России продукции BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen и других брендов россияне будут приобретать китайские и корейские автомобили. Существует два сценария — оптимистичный и реалистичный", — заявили аналитики.
По их мнению, реалистичный сценарий предполагает, что рынок автомобилей с пробегом будет развиваться с помощью соседних государств — Узбекистана и Казахстана.
Продажи новых автомобилей с высокой долей вероятности в ближайшее время будут из Южной Кореи, Китая и, возможно, из Индии, отметили специалисты.
"Южная Корея, к примеру, не планирует закрывать поставки автомобилей в Россию. Что касается Китая, то, согласно официальной статистике за последний год, доля китайских авто на нашем рынке выросла до 6,5%, а марка Haval уже входит в десятку лидеров нашего рынка. И дальше эти цифры будут только расти", — считает генеральный директор Simble, компании-участника рынка НТИ AutoNet, Станислав Пушевский.
По его оценке, в ближайший год показатель вырастет до 15%.
В организации отметили, что возможен и оптимистичный сценарий — компании, которые приостановили поставки, возобновят их вкупе с производством и будут поставлять запчасти.
"Покупательная способность населения в этом случае определенно снизится, но это не повлияет на спрос. Кто-то пересмотрит класс авто, кто-то откажется от покупки в пользу общественного транспорта, но это вряд ли коснется аудитории, которая приобретает автомобили премиального сегмента — Mercedes-Benz, BMW, Audi", — подчеркнули эксперты.
В Узбекистане между тем уже разработали меры по развитию автомобильной промышленности. Власти намерены вывести страну на международный уровень.
За последние четыре года производство автомобилей в Узбекистане выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза. Однако это не помогло избавиться от длинных очередей за отечественными машинами.
Президент поручил избавиться от очередей уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года — 275 тыс.
Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию UzAuto Motors с 85% до 50%.
Что сделано за последние годы в отрасли и куда движется автопром Узбекистана — читайте в нашей инфографике
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