https://uz.sputniknews.ru/20220620/telegram-sdelal-platnuyu-podpisku-s-eksklyuzivnymi-vozmojnostyami-25461894.html

Telegram сделал платную подписку с эксклюзивными возможностями

Telegram сделал платную подписку с эксклюзивными возможностями

Все привычные функции в мессенджере останутся бесплатными.

2022-06-20T10:58+0500

2022-06-20T10:58+0500

2022-06-20T10:58+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Telegram запустил платную подписку Premium, предоставляющую пользователям возможность использовать дополнительные функции мессенджера. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.При этом все привычные функции в мессенджере останутся бесплатными."Telegram продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой Вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям", — говорится в сообщении.По данным компании, подписка будет стоить 449 рублей в месяц."После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ", — отмечается в сообщении.В 2022 году Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера составило 700 млн человек в месяц, заключили в корпорации.Читайте также:Экзамены на получение прав: что может измениться

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