https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-buxare-obnarujili-drevnie-peschery--foto-25482998.html

В Бухаре обнаружили древние пещеры — фото

В Бухаре обнаружили древние пещеры — фото

Пещеры планируют включить в Национальный список объектов культурного наследия.

2022-06-20T19:49+0500

2022-06-20T19:49+0500

2022-06-20T19:49+0500

культура

узбекистан

пещера

бухара

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Бухаре местный житель случайно нашел древние исторические пещеры на территории пустыни и позвал археологов, чтобы узнать, для чего были построены эти пещеры. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан.Специалисты Национального центра археологии Академии наук и Управления культурного наследия Бухарской области на территории Каганского района осмотрели четыре древних наскальных рисунка, показанные местными жителями."Пещеры прорыты в пустынной зоне под слоем желтоватых известняков под слоем песка, на котором рос янтарь. Вход в пещеры заглублен песком и валунами и, по-видимому, практически неизвестен обычному прохожему. Они находились на расстоянии сотен метров друг от друга, не было обнаружено какой-либо системы и связи", - рассказали археологи.Для осмотра они выбрали самую большую пещеру.Внутренняя часть пещеры была прижата песком и перевернутыми камнями. Некоторые участки пещеры очень узкие, некоторые-широкие, открыты дополнительные маршруты, идущие из одних мест в другие, отметили специалисты.Так как геологические слои пещеры состоят в основном из известняка, они пришли к выводу, что пещера была раскопана местными шахтерами в период Средневековья (XII-XIII вв.), которые использовали подземные запасы в очень широких масштабах и что ганч был сырьем для строительства.Согласно историческим источникам, в северо-восточной части Бухары имеются древние высококачественные месторождения ганча, что свидетельствует о широком использовании материала ганча из этих месторождений при строительстве сохранившихся исторических зданий, построенных в Средние века. Добытые из месторождений грубые ганчи измельчали и выпекали с помощью ручного труда, а также добавляли в смесь ангоба между кирпичами Оби при строительстве исторических зданий, а также использовали для украшения внутренних помещений мечетей с использованием искусства ганча."В более широких частях пещеры обнаружены керамические останки, относящиеся к Средневековью (XII-XIII вв.), в основном фрагменты кувшинов, в которых хранилась вода больших и меньших размеров, а также кости овец и верблюдов. Эти находки свидетельствуют о том, что в пещерах жили люди, которые каким-то образом занимались трудовой деятельностью", - объяснили археологи.Кроме того, в еще одной пещере на 193 км автомобильной трассы Бухара–Карши обнаружены материалы в виде природного стекловидного геологического сырья. "Во времена позднего средневековья пещеры в этом районе использовались местными жителями, которые занимались пастушеской деятельностью, в качестве укрытий для отдыха и защиты от снегопадов. Существует также предположение, что его также использовали, чтобы спрятаться и спасти свою жизнь во время вторжения врагов", - добавили специалисты.На данный момент эти исторические пещеры планируют включить в Национальный список объектов материального культурного наследия и взять их под государственную охрану, заключили в пресс-службе.Читайте также:На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото

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узбекистан, пещера, бухара