https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-kakix-mestax-pri-poseschenii-turkmenistana-neobxodimo-nosit-zaschitnye-maski-25461216.html
В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маски
В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маски
Правила касаются всех, включая туристов. Однако они не затрагивают детей дошкольного возраста.
2022-06-20T10:15+0500
2022-06-20T10:15+0500
2022-06-20T10:48+0500
в мире
туркменистан
въезд
защитные маски
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24738587_0:90:1498:933_1920x0_80_0_0_1cc3cedbdd42fe21d8d435d671a7fade.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана внесло изменения в обязательные меры по профилактике сезонных инфекционных заболеваний среди населения, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на новостной веб-сайт "Туркменпортал".Так, по данным веб-сайта в стране защитные маски необходимо носить:Эти обязательные правила касаются всех, включая туристов. Однако они не затрагивают детей дошкольного возраста.Изменение мер связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире и регионе, уточняет "Туркменпортал".Читайте также: COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24738587_69:0:1430:1021_1920x0_80_0_0_c97d90cf5b61387fb46f53b972944529.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туркменистан, въезд, защитные маски, коронавирус covid-19
В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маски
10:15 20.06.2022 (обновлено: 10:48 20.06.2022)
Правила касаются всех, включая туристов. Однако они не затрагивают детей дошкольного возраста.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана внесло изменения в обязательные меры по профилактике сезонных инфекционных заболеваний среди населения, сообщает ИА "Дунё"
со ссылкой на новостной веб-сайт "Туркменпортал".
Так, по данным веб-сайта в стране защитные маски необходимо носить:
1.
в пунктах пропуска через Государственную границу Туркменистана;
2.
во всех видах общественного транспорта;
3.
в закрытых общественных помещениях.
Эти обязательные правила касаются всех, включая туристов. Однако они не затрагивают детей дошкольного возраста.
Изменение мер связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире и регионе, уточняет "Туркменпортал".