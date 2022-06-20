https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-kakix-mestax-pri-poseschenii-turkmenistana-neobxodimo-nosit-zaschitnye-maski-25461216.html

В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маски

В каких местах при посещении Туркменистана необходимо носить защитные маски

Правила касаются всех, включая туристов. Однако они не затрагивают детей дошкольного возраста.

2022-06-20T10:15+0500

2022-06-20T10:15+0500

2022-06-20T10:48+0500

в мире

туркменистан

въезд

защитные маски

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24738587_0:90:1498:933_1920x0_80_0_0_1cc3cedbdd42fe21d8d435d671a7fade.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана внесло изменения в обязательные меры по профилактике сезонных инфекционных заболеваний среди населения, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на новостной веб-сайт "Туркменпортал".Так, по данным веб-сайта в стране защитные маски необходимо носить:Эти обязательные правила касаются всех, включая туристов. Однако они не затрагивают детей дошкольного возраста.Изменение мер связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире и регионе, уточняет "Туркменпортал".Читайте также: COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туркменистан, въезд, защитные маски, коронавирус covid-19