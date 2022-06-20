https://uz.sputniknews.ru/20220620/covid-19-vpervye-s-fevralya-chislo-zabolevshix-za-sutki-prevysilo-sto-chelovek-25460425.html

COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек

COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек

Больше всего инфицированных COVID-19 за сутки в Ташкенте и Ташкентской области.

2022-06-20T09:32+0500

2022-06-20T09:32+0500

2022-06-20T10:00+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 108 человек, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 85 человек, в Ташкентской области – 10 заболевших. В Хорезмской, Ферганской и Самаркандской областях – по одному, в Джизакской и Андижанской – по три и в Бухарской области – четыре человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 239 633 человека.Читайте также: Ранние симптомы оспы обезьян — подробностиМясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян

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коронавирус covid-19, статистика, узбекистан