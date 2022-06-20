https://uz.sputniknews.ru/20220620/covid-19-vpervye-s-fevralya-chislo-zabolevshix-za-sutki-prevysilo-sto-chelovek-25460425.html
COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек
COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек
Больше всего инфицированных COVID-19 за сутки в Ташкенте и Ташкентской области.
2022-06-20T09:32+0500
2022-06-20T09:32+0500
2022-06-20T10:00+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 108 человек, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 85 человек, в Ташкентской области – 10 заболевших. В Хорезмской, Ферганской и Самаркандской областях – по одному, в Джизакской и Андижанской – по три и в Бухарской области – четыре человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 239 633 человека.Читайте также: Ранние симптомы оспы обезьян — подробностиМясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
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коронавирус covid-19, статистика, узбекистан
COVID-19: впервые с февраля число заболевших за сутки превысило сто человек
09:32 20.06.2022 (обновлено: 10:00 20.06.2022)
Больше всего инфицированных COVID-19 за сутки в Ташкенте и Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 диагностировали у 108 человек, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 85 человек, в Ташкентской области – 10 заболевших. В Хорезмской, Ферганской и Самаркандской областях – по одному, в Джизакской и Андижанской – по три и в Бухарской области – четыре человека.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 239 633 человека.