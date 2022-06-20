https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-minske-proydet-zasedanie-premerov-stran-eaes-25464724.html
В Минске пройдет заседание премьеров стран ЕАЭС
В Минске пройдет заседание премьеров стран ЕАЭС
Что обсудят премьер-министры стран членов ЕАЭС в Минске - читайте в нашем материале.
2022-06-20T11:39+0500
2022-06-20T11:39+0500
2022-06-20T11:39+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызстана.Известно, что заседание состоится 20-21 июня. В этом году во всех органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) председательствует Кыргызстан.В мероприятии примут участие главы правительств стран ЕАЭС и государств-наблюдателей, в число которых входит Узбекистан, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Также 21 июня в Минске пройдет внеочередное заседание Совета ЕЭК, в который входят из вице-премьеры стран союза.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:Мирзиёев: Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭСРоссийские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана
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минск, еаэс, заседание, премьер, премьер-министр
В Минске пройдет заседание премьеров стран ЕАЭС
Что обсудят премьер-министры стран членов ЕАЭС в Минске — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
В Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызстана.
Известно, что заседание состоится 20-21 июня. В этом году во всех органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) председательствует Кыргызстан.
В мероприятии примут участие главы правительств стран ЕАЭС и государств-наблюдателей, в число которых входит Узбекистан, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"На повестке дня обсуждение вопросов электронной торговли, таможенного сотрудничества, отчет о реализации предыдущих поручений. Также будут обсуждаться вопросы введения маркировки товаров средствами идентификации, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, программа совместных действий в сфере защиты прав потребителей", — сообщают в релизе.
Также 21 июня в Минске пройдет внеочередное заседание Совета ЕЭК, в который входят из вице-премьеры стран союза.
Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей.
Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.