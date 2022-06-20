https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-oliy-majlise-predlojili-ujestochit-nakazanie-za-nasilie-nad-jenschinami-i-detmi-25461366.html
В Олий Мажлисе предложили ужесточить наказание за насилие над женщинами и детьми
В Олий Мажлисе предложили ужесточить наказание за насилие над женщинами и детьми
Подробнее о задачах специальной рабочей группы, созданной для решения данной проблемы в Узбекистане, читайте в нашем материале.
2022-06-20T09:54+0500
2022-06-20T09:54+0500
2022-06-20T10:43+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В последнее время в Узбекистане наблюдается рост случаев насилия в отношении женщин и детей. В связи с этим в Сенате начали работу по ужесточению наказаний за нарушения прав женщин и детей, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.В частности, было решено создать специальную рабочую группу, главная задача которой – усовершенствовать законодательство в сфере защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей страны.В рамках работы группы сенаторы изучают причины жестокого обращения с женщинами и несовершеннолетними, анализируют действующие нормы законов, а также обсуждают предложения по ужесточению мер наказания.В ходе очередного заседания рабочая группа приняла решение о разработке отдельного законопроекта по совершенствованию законодательства в данной сфере.Помимо этого, сенаторы призвали общественных деятелей, в том числе представителей институтов гражданского общества, ученых и экспертов, вносить предложения по совершенствованию законодательства.Читайте также:Саида Мирзиёева прокомментировала скандальное видео со свадьбы
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В Олий Мажлисе предложили ужесточить наказание за насилие над женщинами и детьми
09:54 20.06.2022 (обновлено: 10:43 20.06.2022)
Подробнее о задачах специальной рабочей группы, созданной Сенатом Узбекистана, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
В последнее время в Узбекистане наблюдается рост случаев насилия в отношении женщин и детей. В связи с этим в Сенате начали работу по ужесточению наказаний за нарушения прав женщин и детей, сообщила
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
В частности, было решено создать специальную рабочую группу, главная задача которой – усовершенствовать законодательство в сфере защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей страны.
В рамках работы группы сенаторы изучают причины жестокого обращения с женщинами и несовершеннолетними, анализируют действующие нормы законов, а также обсуждают предложения по ужесточению мер наказания.
В ходе очередного заседания рабочая группа приняла решение о разработке отдельного законопроекта по совершенствованию законодательства в данной сфере.
Помимо этого, сенаторы призвали общественных деятелей, в том числе представителей институтов гражданского общества, ученых и экспертов, вносить предложения по совершенствованию законодательства.