https://uz.sputniknews.ru/20220616/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-skandalnoe-video-so-svadby-25361864.html
Саида Мирзиёева прокомментировала скандальное видео со свадьбы
Саида Мирзиёева прокомментировала скандальное видео со свадьбы
Член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева отметила важность образования, комментируя резонансный видеоролик со свадьбы.
2022-06-16T13:20+0500
2022-06-16T13:20+0500
2022-06-16T13:20+0500
общество
саида мирзиёева
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свадьба
скандал
образование
комиссия
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева прокомментировала в своем Telegram-канале резонансное видео со свадьбы, где жених ударил невесту во время конкурса.Мирзиёева назвала данный инцидент отвратительным и отметила, что если "вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество".Она подчеркнула, что насилие над женщиной неприемлемо, и такие случаи не единичны - о них нельзя молчать.Также Мирзиёева призвала граждан не совершать ошибок в отношении своих детей и не запрещать им получать образование после окончания школы, стараясь организовать брак как можно скорее.По ее словам, образование дает возможность выбора жизненного пути.Ранее в интернете появился видеоролик со свадьбы, на котором жених и невеста участвуют в конкурсе. В видео показано, как невеста одерживает победу над женихом, в результате чего молодой человек внезапно бьет девушку посреди праздника. После инцидента невеста уходит в сопровождении родственницы.Читайте также:
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саида мирзиёева, видеоролик, свадьба, скандал, образование, комиссия
Саида Мирзиёева прокомментировала скандальное видео со свадьбы
Член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева отметила важность образования, комментируя резонансный видеоролик со свадьбы.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
Член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева прокомментировала в своем Telegram-канале
резонансное видео со свадьбы, где жених ударил невесту во время конкурса.
Мирзиёева назвала данный инцидент отвратительным и отметила, что если "вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество".
Она подчеркнула, что насилие над женщиной неприемлемо, и такие случаи не единичны - о них нельзя молчать.
Также Мирзиёева призвала граждан не совершать ошибок в отношении своих детей и не запрещать им получать образование после окончания школы, стараясь организовать брак как можно скорее.
"Именно поэтому нужно образование, которое раздвигает горизонт, делает женщин независимыми и сильными", - заявила член комиссии.
По ее словам, образование дает возможность выбора жизненного пути.
Ранее в интернете появился видеоролик со свадьбы, на котором жених и невеста участвуют в конкурсе. В видео показано, как невеста одерживает победу над женихом, в результате чего молодой человек внезапно бьет девушку посреди праздника. После инцидента невеста уходит в сопровождении родственницы.