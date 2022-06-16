https://uz.sputniknews.ru/20220616/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-skandalnoe-video-so-svadby-25361864.html

Саида Мирзиёева прокомментировала скандальное видео со свадьбы

Саида Мирзиёева прокомментировала скандальное видео со свадьбы

Член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева отметила важность образования, комментируя резонансный видеоролик со свадьбы.

2022-06-16T13:20+0500

2022-06-16T13:20+0500

2022-06-16T13:20+0500

общество

саида мирзиёева

видеоролик

свадьба

скандал

образование

комиссия

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Член комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева прокомментировала в своем Telegram-канале резонансное видео со свадьбы, где жених ударил невесту во время конкурса.Мирзиёева назвала данный инцидент отвратительным и отметила, что если "вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество".Она подчеркнула, что насилие над женщиной неприемлемо, и такие случаи не единичны - о них нельзя молчать.Также Мирзиёева призвала граждан не совершать ошибок в отношении своих детей и не запрещать им получать образование после окончания школы, стараясь организовать брак как можно скорее.По ее словам, образование дает возможность выбора жизненного пути.Ранее в интернете появился видеоролик со свадьбы, на котором жених и невеста участвуют в конкурсе. В видео показано, как невеста одерживает победу над женихом, в результате чего молодой человек внезапно бьет девушку посреди праздника. После инцидента невеста уходит в сопровождении родственницы.Читайте также:

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саида мирзиёева, видеоролик, свадьба, скандал, образование, комиссия