https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-tashkente-vremenno-ostanovyat-goryachee-vodosnabjenie-v-bolshinstve-rayonov-25481970.html
В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов
В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов
В каких районах города отключат воду, читайте в нашем материале.
2022-06-20T17:48+0500
2022-06-20T17:48+0500
2022-06-20T17:51+0500
общество
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В столице подачу горячей воды временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18 часов 20 июня до 6 утра 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено в следующих районах города:• Мирабад• Яккасарай• Яшнабад• Мирзо Улугбек• Юнусабад• Шайхантохур• Чиланзар• СергелиПодача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления, добавили в пресс-службе.Читайте также:Что будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят
ташкент
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отключение воды, ташкент
В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов
17:48 20.06.2022 (обновлено: 17:51 20.06.2022)
В каких районах города отключат воду, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
В столице подачу горячей воды временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе
хокимията Ташкента.
В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18 часов 20 июня до 6 утра 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено в следующих районах города:
Подача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления, добавили в пресс-службе.