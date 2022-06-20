https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-tashkente-vremenno-ostanovyat-goryachee-vodosnabjenie-v-bolshinstve-rayonov-25481970.html

В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов

В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов

В каких районах города отключат воду, читайте в нашем материале.

2022-06-20T17:48+0500

2022-06-20T17:48+0500

2022-06-20T17:51+0500

общество

отключение воды

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В столице подачу горячей воды временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18 часов 20 июня до 6 утра 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено в следующих районах города:• Мирабад• Яккасарай• Яшнабад• Мирзо Улугбек• Юнусабад• Шайхантохур• Чиланзар• СергелиПодача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления, добавили в пресс-службе.Читайте также:Что будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят

ташкент

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отключение воды, ташкент