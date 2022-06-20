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В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов
В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов
В каких районах города отключат воду, читайте в нашем материале.
2022-06-20T17:48+0500
2022-06-20T17:51+0500
общество
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В столице подачу горячей воды временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18 часов 20 июня до 6 утра 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено в следующих районах города:• Мирабад• Яккасарай• Яшнабад• Мирзо Улугбек• Юнусабад• Шайхантохур• Чиланзар• СергелиПодача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления, добавили в пресс-службе.Читайте также:Что будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят
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отключение воды, ташкент

В Ташкенте временно остановят горячее водоснабжение в большинстве районов

17:48 20.06.2022 (обновлено: 17:51 20.06.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В каких районах города отключат воду, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В столице подачу горячей воды временно приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.
В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18 часов 20 июня до 6 утра 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено в следующих районах города:
• Мирабад
• Яккасарай
• Яшнабад
• Мирзо Улугбек
• Юнусабад
• Шайхантохур
• Чиланзар
• Сергели
Подача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления, добавили в пресс-службе.
Читайте также:
Что будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят
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