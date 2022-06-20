https://uz.sputniknews.ru/20220620/chto-budet-so-snosami-neprikosnovennost-imuschestva-uzbekistantsev-zaschityat-25477189.html

Что будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят

Что будет со сносами: неприкосновенность имущества узбекистанцев защитят

Мирзиёев: необходимо в Конституции защитить права наших граждан на жилище

2022-06-20T17:08+0500

2022-06-20T17:08+0500

2022-06-20T17:08+0500

общество

шавкат мирзиёев

снос дома

имущество

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана на совещании с Конституционной комиссией предложил внести изменения в Конституцию, которые помогут защитить неприкосновенность имущества жителей республики, в частности, от сносов."Необходимо в Конституции защитить права наших граждан на жилище, обеспечить его неприкосновенность, усилить обязательства государства по обеспечению жильем всех слоев населения, особенно малообеспеченных", – сказал Шавкат Мирзиёев.Он отметил, что сейчас в государстве есть такая проблема, как снос. Для урегулирования этой ситуации надо сделать конституционную гарантию на жилье, чтобы никого не могли лишить жилья без решения суда."Если здание подлежит сносу, компенсация должна быть выплачена в соответствии с его стоимостью до сноса", – сказал Мирзиёев.Он также подчеркнул, что в Конституции необходимо ввести норму, по которой доступ в жилище или иное имущество гражданина без его разрешения не допускается, то есть осмотр и обыск можно проводить только в случаях, предусмотренных законодательством.До этого глава Узбекистана предложил реформировать систему задержания граждан правоохранительными органами, а также внести в Конституцию нормы о запрете смертной казни.Читайте также:Строительство АЭС в Узбекистане на стадии завершения – эксперт

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шавкат мирзиёев, снос дома, имущество