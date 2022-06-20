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В Узбекистане введут национальный стандарт подготовки боксеров
В Узбекистане введут национальный стандарт подготовки боксеров
В узбекистанской Федерации бокса уже начал работу всемирно известный кубинский специалист.
2022-06-20T14:26+0500
2022-06-20T14:26+0500
спорт
узбекистан
боксер
бокс
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Федерация бокса Узбекистана введет национальный стандарт подготовки боксеров. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Данные меры федерация предприняла в связи с совещанием по популяризации спорта, улучшению спортивного образования и подготовке талантливых спортсменов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.По поручению Мирзиёева, признанный во всем мире специалист Карлос Вильянуэва, который является основоположником современной школы бокса на Кубе, начал работу в Федерации бокса Узбекистана в качестве советника.Известно, что Вильянуэва изучит систему бокса Узбекистана и на основе анализа окажет содействие в создании единого методического пособия по подготовке спортсменов.На совещании, которое прошло под руководством заместителя председателя Национального Олимпийского комитета, первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана Сакена Полатова, спортивные чиновники обсудили данный проект совместно с профессорами и доцентами УзГУФКС.Участники встречи определили разработать национальный стандарт подготовки боксёров, который будет внедрён в ДЮСШ, школах бокса, колледжах Олимпийского резерва, и мастера кожаной перчатки будут подготавливаться на основе новой системы.Напомним: Карлос Вильянуэва - профессор бокса с огромным опытом. Имеет 48-летний стаж работы в данной отрасли. Среди его учеников - золотые медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира. Он также является наставником ряда опытных специалистов, в том числе главного тренера сборной Кубы Роландо Асебала.Читайте также:
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узбекистан, боксер, бокс

В Узбекистане введут национальный стандарт подготовки боксеров

14:26 20.06.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Узбекистане будет введён Национальный стандарт подготовки боксёров, в команде начал работу кубинский профессор
В Узбекистане будет введён Национальный стандарт подготовки боксёров, в команде начал работу кубинский профессор - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В узбекистанской Федерации бокса уже начал работу всемирно известный кубинский специалист.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Федерация бокса Узбекистана введет национальный стандарт подготовки боксеров. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Данные меры федерация предприняла в связи с совещанием по популяризации спорта, улучшению спортивного образования и подготовке талантливых спортсменов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
По поручению Мирзиёева, признанный во всем мире специалист Карлос Вильянуэва, который является основоположником современной школы бокса на Кубе, начал работу в Федерации бокса Узбекистана в качестве советника.
Известно, что Вильянуэва изучит систему бокса Узбекистана и на основе анализа окажет содействие в создании единого методического пособия по подготовке спортсменов.
На совещании, которое прошло под руководством заместителя председателя Национального Олимпийского комитета, первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана Сакена Полатова, спортивные чиновники обсудили данный проект совместно с профессорами и доцентами УзГУФКС.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Узбекистане будет введён Национальный стандарт подготовки боксёров, в команде начал работу кубинский профессор
В Узбекистане будет введён Национальный стандарт подготовки боксёров, в команде начал работу кубинский профессор - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Участники встречи определили разработать национальный стандарт подготовки боксёров, который будет внедрён в ДЮСШ, школах бокса, колледжах Олимпийского резерва, и мастера кожаной перчатки будут подготавливаться на основе новой системы.
Напомним: Карлос Вильянуэва - профессор бокса с огромным опытом. Имеет 48-летний стаж работы в данной отрасли. Среди его учеников - золотые медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира. Он также является наставником ряда опытных специалистов, в том числе главного тренера сборной Кубы Роландо Асебала.
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