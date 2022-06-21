https://uz.sputniknews.ru/20220621/aviakompaniya-rossiya-zapuskaet-reysy-moskva-tashkent-25512477.html

Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент

Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент

Самолеты компании из группы "Аэрофлота" будут летать в Узбекистан четыре раза в неделю.

2022-06-21T17:41+0500

2022-06-21T17:41+0500

2022-06-21T17:41+0500

общество

авиакомпания

новый рейс

москва

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент.Полеты из аэропорта Шереметьево в столицу Узбекистана стартуют 25 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании. Самолеты Superjet 100 будут летать в Ташкент четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Москвы в 8:05, из Ташкента – в 15:40.Компания уже осуществляет рейсы без пересадок из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот" и является вторым по количеству самолетов авиаперевозчиком Российской Федерации.В настоящее время регулярные рейсы в Узбекистан из разных городов РФ совершают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", "S7", "Utair", "Азимут" и узбекистанских "Uzbekistan Airways" и "Qanot Sharq".Читайте также: Еще одна российская компания запускает рейсы в Узбекистан

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авиакомпания, новый рейс, москва, ташкент