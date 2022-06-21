https://uz.sputniknews.ru/20220621/chto-sest-chtoby-poxudet-luchshie-dieticheskie-produkty-25487091.html

Что съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты

Что съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты

Если цель – похудеть, нужно пересмотреть свой рацион и сделать упор на эти продукты. Это позволит сбросить вес даже без тренировок и изнурительных диет!

2022-06-21T07:00+0500

2022-06-21T07:00+0500

2022-06-21T07:00+0500

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В борьбе с лишним весом большую роль играет питание. Часто достаточно пересмотреть рацион, сделав упор на малокалорийных продуктах, чтобы серьезно скорректировать вес и внешний вид. Таких продуктов – великое множество. Расскажем о самых доступных из них.Продукты для похуденияЭто – не чудодейственные пищевые добавки или спортивная еда, а самые обычные и привычные продукты. Их отличает низкая калорийность, высокое содержание полезных углеводов, белков и жиров, минимальное количество сахара и большое количество клетчатки. Главная задача здесь – не избавиться от "вредных" продуктов, а сбалансировать рацион и соблюдать суточную норму калорий. И тогда вес будет уходить сам, без диет и утомительных тренировок.Молоко и молочная продукцияВ молочных продуктах мало калорий, много животного белка, кальция и витоминов, полезных жиров. Но это относится только к натуральным продуктам, а не к молочным коктейлям и йогуртам с содержанием сахара, красителей и растительных жиров.Не стоит есть только обезжиренные продукты. Товары с пометкой "0%-жирности", "фитнес" и т. д. - маркетинговая уловка. К тому же, в них может содержаться крахмал и разные вредные добавки.Овощи и фруктыЧтобы похудеть, очень важно есть много разных овощей и фруктов. Но не все они полезны. Для нас важны овощи, богатые клетчаткой – она очищает кишечник, активирует обмен веществ и надолго дарит чувство сытости. В таких овощах мало калорий, если есть их свежими, готовить на пару или отваривать.Какие овощи помогают похудеть:Свежие фрукты — идеальная альтернатива десертам и источник полезных сахаров. На какие фрукты нужно сделать упор, чтобы похудеть:Стоит ограничить употребление бананов, персиков, винограда, дыни и хурмы.Мясо и рыбаМясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта мяса, которые насыщают организм надолго:Из рыбы самыми полезными для похудания являются лосось и тунец. Лосось — источник омега-3 жирных кислот, регулирующих обмен веществ и нормализующих работу щитовидной железы. Тунец отличается повышенным содержанием белка и малой жирностью. Также для похудения отлично подходят скумбрия, форель, сельдь и различные морепродукты.Крупы и злакиЕсли хотите похудеть, не стоит исключать из рациона крупы, в них много нужных организму витаминов и микроэлементов. Важно сбалансировать количество круп в рационе.Топ лучших круп для похудения:Отказаться лучше от манки и белого риса.БобовыеБобовые помогают восполнить уровень железа и содержат резистентный крахмал, улучшающий обмен веществ, в особенности:Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки они способствуют здоровому похудению.Какие продукты необходимо исключитьПри составлении правильного рациона для здорового похудения необходимо исключить или максимально ограничить:Все перечисленные продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, лишнего сахара и растительных жиров — главных врагов красивой фигуры.Читайте также: Какой завтрак опасен для сердца – врач

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продукты, похудение, диета