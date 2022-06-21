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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты
Что съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты
Если цель – похудеть, нужно пересмотреть свой рацион и сделать упор на эти продукты. Это позволит сбросить вес даже без тренировок и изнурительных диет!
2022-06-21T07:00+0500
2022-06-21T07:00+0500
это интересно
продукты
похудение
диета
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В борьбе с лишним весом большую роль играет питание. Часто достаточно пересмотреть рацион, сделав упор на малокалорийных продуктах, чтобы серьезно скорректировать вес и внешний вид. Таких продуктов – великое множество. Расскажем о самых доступных из них.Продукты для похуденияЭто – не чудодейственные пищевые добавки или спортивная еда, а самые обычные и привычные продукты. Их отличает низкая калорийность, высокое содержание полезных углеводов, белков и жиров, минимальное количество сахара и большое количество клетчатки. Главная задача здесь – не избавиться от "вредных" продуктов, а сбалансировать рацион и соблюдать суточную норму калорий. И тогда вес будет уходить сам, без диет и утомительных тренировок.Молоко и молочная продукцияВ молочных продуктах мало калорий, много животного белка, кальция и витоминов, полезных жиров. Но это относится только к натуральным продуктам, а не к молочным коктейлям и йогуртам с содержанием сахара, красителей и растительных жиров.Не стоит есть только обезжиренные продукты. Товары с пометкой "0%-жирности", "фитнес" и т. д. - маркетинговая уловка. К тому же, в них может содержаться крахмал и разные вредные добавки.Овощи и фруктыЧтобы похудеть, очень важно есть много разных овощей и фруктов. Но не все они полезны. Для нас важны овощи, богатые клетчаткой – она очищает кишечник, активирует обмен веществ и надолго дарит чувство сытости. В таких овощах мало калорий, если есть их свежими, готовить на пару или отваривать.Какие овощи помогают похудеть:Свежие фрукты — идеальная альтернатива десертам и источник полезных сахаров. На какие фрукты нужно сделать упор, чтобы похудеть:Стоит ограничить употребление бананов, персиков, винограда, дыни и хурмы.Мясо и рыбаМясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта мяса, которые насыщают организм надолго:Из рыбы самыми полезными для похудания являются лосось и тунец. Лосось — источник омега-3 жирных кислот, регулирующих обмен веществ и нормализующих работу щитовидной железы. Тунец отличается повышенным содержанием белка и малой жирностью. Также для похудения отлично подходят скумбрия, форель, сельдь и различные морепродукты.Крупы и злакиЕсли хотите похудеть, не стоит исключать из рациона крупы, в них много нужных организму витаминов и микроэлементов. Важно сбалансировать количество круп в рационе.Топ лучших круп для похудения:Отказаться лучше от манки и белого риса.БобовыеБобовые помогают восполнить уровень железа и содержат резистентный крахмал, улучшающий обмен веществ, в особенности:Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки они способствуют здоровому похудению.Какие продукты необходимо исключитьПри составлении правильного рациона для здорового похудения необходимо исключить или максимально ограничить:Все перечисленные продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, лишнего сахара и растительных жиров — главных врагов красивой фигуры.Читайте также: Какой завтрак опасен для сердца – врач
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продукты, похудение, диета

Что съесть, чтобы похудеть: лучшие диетические продукты

07:00 21.06.2022
© Pexels/Lina KivakaПолезные продукты
Полезные продукты - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2022
© Pexels/Lina Kivaka
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Если цель – похудеть, нужно пересмотреть свой рацион и сделать упор на эти продукты. Это позволит сбросить вес даже без тренировок и изнурительных диет!
В борьбе с лишним весом большую роль играет питание. Часто достаточно пересмотреть рацион, сделав упор на малокалорийных продуктах, чтобы серьезно скорректировать вес и внешний вид. Таких продуктов – великое множество. Расскажем о самых доступных из них.

Продукты для похудения

Это – не чудодейственные пищевые добавки или спортивная еда, а самые обычные и привычные продукты. Их отличает низкая калорийность, высокое содержание полезных углеводов, белков и жиров, минимальное количество сахара и большое количество клетчатки. Главная задача здесь – не избавиться от "вредных" продуктов, а сбалансировать рацион и соблюдать суточную норму калорий. И тогда вес будет уходить сам, без диет и утомительных тренировок.
Молоко и молочная продукция
В молочных продуктах мало калорий, много животного белка, кальция и витоминов, полезных жиров. Но это относится только к натуральным продуктам, а не к молочным коктейлям и йогуртам с содержанием сахара, красителей и растительных жиров.
Не стоит есть только обезжиренные продукты. Товары с пометкой "0%-жирности", "фитнес" и т. д. - маркетинговая уловка. К тому же, в них может содержаться крахмал и разные вредные добавки.
Овощи и фрукты
Чтобы похудеть, очень важно есть много разных овощей и фруктов. Но не все они полезны. Для нас важны овощи, богатые клетчаткой – она очищает кишечник, активирует обмен веществ и надолго дарит чувство сытости. В таких овощах мало калорий, если есть их свежими, готовить на пару или отваривать.
Какие овощи помогают похудеть:
Капуста брокколи;
Морковь;
Шпинат и сельдерей;
Огурец;
Помидор;
Петрушка, укроп.
Свежие фрукты — идеальная альтернатива десертам и источник полезных сахаров. На какие фрукты нужно сделать упор, чтобы похудеть:
грейпфрут и апельсины;
яблоки;
киви;
арбуз, смородина, вишня, клубника.
Стоит ограничить употребление бананов, персиков, винограда, дыни и хурмы.
Мясо и рыба
Мясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта мяса, которые насыщают организм надолго:
говядина;
телятина;
курица;
индейка.
Из рыбы самыми полезными для похудания являются лосось и тунец. Лосось — источник омега-3 жирных кислот, регулирующих обмен веществ и нормализующих работу щитовидной железы. Тунец отличается повышенным содержанием белка и малой жирностью. Также для похудения отлично подходят скумбрия, форель, сельдь и различные морепродукты.
Крупы и злаки
Если хотите похудеть, не стоит исключать из рациона крупы, в них много нужных организму витаминов и микроэлементов. Важно сбалансировать количество круп в рационе.
Топ лучших круп для похудения:
овсяная;
гречневая;
бурый рис;
киноа;
булгур;
перловая;
пшеничная;
кус-кус.
Отказаться лучше от манки и белого риса.
Бобовые
Бобовые помогают восполнить уровень железа и содержат резистентный крахмал, улучшающий обмен веществ, в особенности:
фасоль;
чечевица;
горох.
Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки они способствуют здоровому похудению.

Какие продукты необходимо исключить

При составлении правильного рациона для здорового похудения необходимо исключить или максимально ограничить:
Готовые соуса: майонез, кетчуп и пр.
Жирные сорта мяса: свинина, баранина.
Газированные напитки, пакетированные соки.
Хлебобулочные и кондитерские изделия.
Рыбные и мясные консервы.
Фаст-фуд, готовые блюда.
Конфеты, шоколад, другие сладости.
Мороженое.
Колбасные изделия, копчености.
Алкогольные напитки.
Йогурты, творожки с добавками, глазированные сырки.
Сахар.
Белый рис, макароны (исключение — макароны т/с пшеницы).
Все перечисленные продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, лишнего сахара и растительных жиров — главных врагов красивой фигуры.
Читайте также: Какой завтрак опасен для сердца – врач
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